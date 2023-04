"La curiosidad mató al michi": Gato es tendencia en TikTok por llorar cuando su dueña cortaba cebolla

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

No cabe duda que picar cebolla es una de las actividades más complejas para una persona. Sin embargo, el reciente caso es más sorprendente porque tiene a un gato como protagonista del suceso. Así es, un pobre minino terminó llorando, producto del olor de este vegetal.

En el video compartido, en la cuenta de TikTok "@memiando69", mostró a un minino de color negro y caramelo derramando algunas lágrimas por el bulbo. Pese a ello, la mascota no abandonó el entorno; lo que generó risas entre los propietarios del animal.

Controversial secuencia

Opiniones divididas. Algunos internautas reaccionaron satíricamente ante la secuencia, mientras otros desestimaron la "inoperancia" de los dueños del animal.

La leyenda agregada en el video fue: "La curiosidad mató al gato", que causó gracia entre los internautas de la plataforma china.

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron satíricamente al suceso. A detalle, los usuarios instaron al propietario de la cuenta de TikTok a colocarle un fondo musical a la secuencia.

En ese sentido, los cibernautas hicieron referencias a una lista de canciones, libros y películas "deprimentes" que el pequeño minino habría consumido para que terminara llorando.

Por otra parte, algunas personas rechazaron la inoperancia de los dueños para alejar al gatito del vegetal. Al respecto, mencionaron que los 'michis' tienen un olfato más sensible que los humanos y no deben estar cerca de las cebollas.

Más de 700 mil reproducciones

Numéricamente, el video tiene, por el momento, más de 700 mil reproducciones, más de 376 mil likes, 2662 comentarios y 34 mil compartidas.

Asimismo, los comentarios más destacados son los siguientes: "El muchacho de los ojos tristes", "Déjenme si estoy llorando. Suban la secuencia con música de fondo", "Karen esto está potente", "El gato estaba buscando una excusa para llorar sin que se den cuenta", "Ese es el michí de los ojos tristes", "Había leído oscuridad", "Pero no se rían", "Ponle la canción no nací para amar".

