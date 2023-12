¿Les gustó? Granjeros crean rascadores para sus vacas y las reacciones de los animales fueron sorprendentes

06/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los animales así como las personas necesitan de espacios para desestresarse y para ello existen formas para hacerlo. Esta vez, la genialidad de unos granjeros hizo que crearan unos rascadores para sus vacas que ha causado sensación con sus reacciones.

"Sensacional"

El clip viral titulado: "Construyeron un rascador para sus vacas y así reaccionaron ellas" nos muestra la actitud de unos vacunos al sentir los rascadores antiestrés.

El ganado vacuno es uno de los que mejores réditos económicos brinda a las personas que se dedican a dicha actividad, puesto que la venta de leche, carne, el propio ganado, entre otros; otorga el sustento diario de muchas familias.

No obstante, no todo es exigencia y explotación de recursos, también son necesarios los cuidados de su materia prima. En ese sentido, la búsqueda de la mejora en su crianza: alimentación, estado emocional, etc.; son vitales para una mejor extracción de insumos de la especie.

En TikTok se ha viralizado la idea de un grupo de granjeros que se les ocurrió crear unos rascadores para emplearlos con sus animales y así poder proporcionarles relajación.

Su 'singular invento' trajo diversas reacciones por parte de las vacas, quienes al entrar en contacto con el objeto, tuvieron diversos gestos. Cabe mencionar, que estos implementos fueron realizados en base a madera y cerdas (tipo escobillón) que fueron colocados sobre troncos de árboles.

Los animales, que tienen un nombre específico (Houdini, Eddie y Chico) se sintieron, en principio, muy sorprendidos pero luego de un rato, muy desestresados y tiernos que entre ellos se prodigaban cariño entre sí.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de 31 segundos se hizo viral rápidamente, por lo que hasta el momento cuenta con 2.4 millones de reproducciones, 249 mil me encantas, 692 comentarios y 8293 guardados, en tan solo un día en que este video ha sido puesto en circulación.

Las opiniones en torno a la manera creativa de los ganaderos en hacer que sus animalitos se relajen fueron positivas: "Por más humanos como ellos que se preocupan por el bienestar de sus animales", "por más personas así en el mundo", "la vida es tan sencilla, que si todos pensamos en hacer el bien, la vida sería bonita. Miren vacas felices", "¡qué hermoso gesto!", "¡empatía! Qué gran gesto hacia ellas".

De esta manera, la idea de unos granjeros en crear rascadores para sus vacas fue muy aplaudida por los internautas al ver a los animales 'felices'.