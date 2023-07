¡Insólito! Hombre se mudó a la ciudad y quiso criar vacas en su balcón

21/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos las historias más insólitas y sorprendentes como el caso de un hombre que se mudó del campo hacia la ciudad para una nueva oportunidad de vida, en China, pero causó la molestia de sus vecinos por llevar a sus vacas.

Vacas en el balcón

Las imágenes compartidas en la plataforma de Douyin, una versión similar a la de TikTok, se ven a siete terneros de entre 10 y 20 kilos cada uno, en la terraza del departamento de un hombre, en la provincia de Sichuan.

Según el diario South China Morning Post, las vacas fueron desalojadas el pasado 14 de julio, luego de que los vecinos mostraran su molestia por el olor que emanaban los animales y los ruidos constantes.

Puso resistencia

A pesar de los reclamos y de haber sido desalojado, el hombre dedicado a la ganadería no se dio por vencido y buscó la forma de volver a ingresar a sus animales a su vivienda, como conversar con los administradores del edificio y algunos vecinos.

El señor buscaba volver a meter a sus vacas al edificio.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, las imágenes causaron gran revuelo y fue compartido por distintos medios de comunicación. Además, varios internautas no dudaron en tomar con buen humor la escena y en señalar que la acción del hombre se debió a que "no podía cambiar sus costumbres".

"Al menos la situación demuestra que la construcción del edificio es de buena calidad", "¿cómo le hizo para meter siete terneros?", "pobre el que pase por la vereda", "para inversión a futuro", "sin palabras", "cuando crees que lo has visto todo", "ahora porque no se quedó en el campo", "¿cómo es que el balcón soporta semejante peso?", "será real", "¿cómo nadie se dio cuenta?", "podrás sacar al campesino del campo, pero no el campo del campesino", "el que puede, puede", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en redes sociales.

De esta manera, la publicación compartida en Douyin, generó opiniones divididas, ya que si bien aparecieron usuarios que bromearon con la situación, también surgieron personas que criticaron que el señor trate de meter animales tan pesados que "podrían dañar las estructuras del edificio por el peso" y que las vacas emanan un gran olor, que si no se tiene la adecuada higiene podría provocar enfermedades.