"Lo logramos juntos, los quiero": Joven no dudó en agradecer a sus padres por su logro universitario

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

La culminación de una carrera universitaria es uno de los mayores logros de un joven que desea compartir junto a sus seres más queridos como sus padres. Por ello, un video publicado por la cuenta de @misssteph7, en la plataforma de TikTok, generó revuelo por el emotivo gesto que tuvo con su papá y mamá durante su ceremonia de graduación.

"Un logro compartido"

En el material audiovisual se ve el preciso momento en que la joven graduada coloca su birrete a su papá, quien no puede contener el llanto al ver a su 'pequeña niña' convertida en toda una profesional.

"¡Lo lograste mi amor!", se le escucha decir a su padre muy emocionado por su logro y no duda en darle un fuerte abrazo.

Luego, la joven coloca también el birrete a su madre, quien estaba al lado esperando su turno para felicitarla y decirle lo orgullosa que está de ella por nunca rendirse y conseguir graduarse de la Universidad de Houston en Texas.

Además, la joven siempre se mostró agradecida con sus padres por todo el apoyo que recibió por parte de ellos, y reconoció el esfuerzo que hicieron para sacarla adelante y brindarle una mejor calidad de vida y proporcionarle mejores oportunidades.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, el video generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el tierno gesto de la joven hacia sus padres y por siempre valorar el esfuerzo que hacen ambos por brindarle lo mejor y ayudarla a cumplir con cada una de sus metas y sueños.

"Palabras que jamás escuchare de mi papá", "yo y por todos los que nunca tendremos un lo lograste mi amor de nuestros padres", "por qué no me pasan estas cosas a mí", "se me puso la piel chinita", "y me di cuenta de lo mucho que lo necesite en mi graduación", "se me metió un "lo lograste mi amor" al ojo, y ahí me di cuenta de lo mucho que quería tener el orgullo de mi papá", "no llores, no llores", "la persona que yo quería que este es día no estará, pero sé que me estará mirando desde el cielo", "eso sí me hizo llorar en segundos, siento que decepcioné a mis papás... pero me esforzaré el doble para reparar mi error", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok y distintos medios de comunicación donde se compartió el corto clip.