"Este logro es tuyo, mamá": Joven se gradúa utilizando el uniforme de trabajo de su mamá

En redes sociales se ven distintas historias de superación personal e inspiración que conmueve a más de una persona. Asimismo, cuando se trata del día de graduación, los jóvenes buscan la forma de estar al lado de sus seres más queridos y dar las gracias a quienes siempre los apoyaron. Es así como una publicación realizada en Instagram, sorprendió a todos por cómo se presentó una chica a su ceremonia de graduación universitaria.

En la fotografía se observa a Roberta Mascena, una joven brasileña, vestida con su birrete y toga, pero cuando se retira esa indumentaria, sorprende a todos: ¡debajo tenía el uniforme de trabajo de su mamá Marlene!

"Cuando fuimos a tomar la foto, abrí la toga y ella vio la ropa. Ella comenzó a llorar y me abrazó. No dijo nada porque no creo que haya palabras que puedan expresar el sentimiento que tuvo en ese momento", manifestó la joven.