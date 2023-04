¡Lo pide la NASA! Joven crea silla gamer con asientos de plástico y es tendencia en TikTok

09/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡De otro nivel! Los videojuegos están a la orden del día y muchos ciudadanos buscan la manera de comprar accesorios para mejorar su experiencia y, sobre todo, su comodidad con el objetivo de pasar un momento ameno. Es por ello, que las sillas gamers se han convertido en parte fundamental para los jugadores y un usuario en TikTok mostró como armó una usando únicamente dos asientos de plástico.

Esa es la historia de un joven que no tuvo mejor idea que emplear su astucia y conocimientos para construir su propia silla gamer con dos asientos de plástico e incluso, le añadió luces LED en su interior para darle un toque distinto y llamar la atención.

Pidieron que en la NASA lo compren al "por mayor"

Un muchacho creó una silla gamer a base de asientos de plástico y le puso hasta luces para que se vea más personalizada.

Por consiguiente, el clip titulado: "A estrenar silla se ha dicho", fue compartido por el internautas @thevelkorck en TikTok y ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones, al igual que 136 mil me gustas en pocos semanas de haberlo difundido.

De acuerdo a ello, algunos aprovecharon para comentar el hilarante suceso que fue bien recibido y que destacaron la destreza del individuo en maquinar su propio artefacto sin necesidad de comprar uno.

Otros, mencionaron que ni en la mismísima Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) podría hallar algo parecido y les instaron que pidan al "por mayor" este curioso "invento" que ha cautivado y ha generado la envidia de muchos, quienes desean una para su cuarto.

"Lo busca la Nasa", "Lo necesito", "Hoy conocí la envidia", "La pobreza no me detendrá", "Eres un crack", "Bill Gates te está buscando", "Quiero 20 de esas", "Uy, qué bendición", "Esa es la mejor marca de sillas gamers", "Qué la pobreza no nos detenga", "Es casi lo mismo que una silla gamer verdadera", "Ni en la NASA", "Dios tiene a sus favoritos", "Necesito una, es una bendición", "Que elegancia la de Francia", "Dios, te pedí una silla gamer, no un trono de rey", fueron parte de las divertidas reacciones de los cibernautas en la plataforma china.

De esta manera, un muchacho no dudó en su ingenio y decidió crear una silla gamer solo con dos asientos de plástico y se convirtió en tendencia en TikTok con más de 2 millones de vistas.