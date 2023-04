"¿Vecino, tendrá mi calamina": Seguidores de TikTok sorprendidos por vientos fuertes en Arequipa

06/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Las lluvias torrenciales ahora afectan a Arequipa. Las calles de su capital terminaron inundadas y se evidencian la presencia de fuertes vientos que amenazan con levantar los techos de calamina de las viviendas.

Es así como un video publicado en la plataforma de TikTok sorprendió a todos por mostrar imágenes que muestran cómo las calaminas, plástico y bolsas salen volando en el cielo arequipeño.

Vecinos preocupados

En el video que pronto se volvió viral en distintos medios de comunicación y redes sociales se puede ver cómo los vecinos de la zona estaban preocupados por sus viviendas y asustados por el evento meteorológico poco común en su región.

Usuarios de TikTok reaccionan

El clip generó alrededor de 15.4000 visualizaciones en la plataforma china y 703 comentarios, donde los seguidores de la cuenta @almirchos mostraron su apoyo hacia las personas que se vieron afectadas por el cambio climático en Arequipa.

"¿Vecino, tendrá mi calamina?", "se los lleva como si fuera papelito", "así no hablan lo de Characato", "pronto tornado en Arequipa", "por suerte mi casa no es de calamina", "si en Characato dicen nunca corre viento, raro", "no es viento, bueno en parte sí, es un remolino cual se formó y se seguirá formando por la libertad del viento por la capa de ozono", "antes todos sacaban sus cometas, ahora el nivel es otro, sacamos a volar la calamina", "literalmente, lo que el viento se llevó", "es que es la zona exclusiva de Arequipa y residencial", "son consecuencias del cambio climático", "cómo extraño esos vientos en mi tierra, los arequipeños tenemos el dejo más bonito", fueron las reacciones de algunos seguidores de TikTok.

"¿Torbellinos en la región?"

A través de otro video, @almirchos compartió el preciso momento en que inició el fuerte viento en la región, expresando su sorpresa al ver cómo las calaminas se desprendían fácilmente de los techos.

Arequipa afectada por cambio climático

El sur del Perú también sufre con el clima. Debido a las intensas precipitaciones, las calles de Arequipa se encuentran inundadas y los vecinos se encuentran preocupados porque el agua ingrese y afecte sus viviendas. Varias zonas también quedaron cubiertas de lodo, afectando casas y negocios.

Según los reportes, el distrito de Paucarpata tuvo mayores daños por el cambio del clima, las autoridades municipales del lugar registraron alrededor de unas 20 viviendas inundadas. Otro sector que fue seriamente afectado fue el bypass de Lambramani, ubicado entre los distritos de Paucarpata y Cercado.