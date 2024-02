Lobo marino descansa en la orilla del mar y lo cercan para que nadie lo moleste: "La playa es su espacio"

En redes sociales, el video de un lobo marino descansando plácidamente en la orilla del mar dejó sorprendido a más de un internauta y bañista, por lo cual, un grupo de personas colocaron un cartel que impida que las personas molesten al indefenso animal e interrumpan su sueño.

Muchas personas demuestran su cariño y respeto hacia los animales, por lo cual no dudan en brindar su ayuda con donaciones y todo lo que esté a su alcance.

En el material audiovisual, de solo un minuto y un segundo de duración, se ve el preciso momento en que varias personas se encuentran en la playa disfrutando de las olas para contrarrestar el gran calor que hace en Argentina; sin embargo, algo les llamó mucho la atención al salir del mar: ¡un lobo marino!

La escena captada por una joven identificada como Catalina muestra cómo este animal duerme tranquilamente en la orilla del mar sin importarle la gran cantidad de personas que lo rodeaban, por ello, como un intento de impedir que alguien lo moleste o le cause un daño, una ONG colocó un cartel.

"Elefante marino descansando. No mojar, no darle comida ni agua, mantener distancia, alejar perros, no molestar. La playa es su espacio. Respétalo", se lee en el aviso que buscaba brindar tranquilidad al animalito, que se robó las miradas de todos los veraneantes.