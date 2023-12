Perrito duerme en sofá mientras sus dueños se divierten y usuarios reaccionan: "A mí me tiraban debajo de la mesa"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos, como el compartido en TikTok, donde un perrito se robó los corazones de todos al ser visto durmiendo cómodamente en un sofá mientras sus dueños se divertían en una fiesta por Navidad.

Muchas personas celebran las fiestas navideñas y Año Nuevo al lado de sus amigos y familiares, por lo cual esperan que cada detalle sea perfecto. Algunos, llevan a los niños, quienes por las altas horas se quedan dormidos en los muebles, pero esta vez, una mascota demostró que es el consentido de casa.

En el material audiovisual, de solo 11 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Gabriela Estefanía quedó asombrada al estar en una reunión donde todos bailaban al ritmo de la música, pero al ver a un lado de ellos, se percató que un perrito estaba recostado sobre el sillón.

El can estaba cubierto con una manta, dejando entrever que sus dueños no querían que se despertara para poder seguir disfrutando de la fiesta, y en especial, para que su "perrhijo" pueda descansar plácidamente.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó alrededor de 1,3 millones de reproducciones en la famosa plataforma china, así como cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir a los dueños del can por demostrar un buen trato hacia él y compartieron sus más divertidas anécdotas.

Por otro lado, algunos usuarios lamentaron que se humanicen a los animales y que se les compare con los niños de casa.

"Pero a fuerzas quieren estar ahí", "que agradezca que duerme en el sofá. Varios de nosotros dormimos en sillas en nuestra época", "en mis tiempos eran dos sillas juntas y alguna chaqueta que se cruce por ahí", "la nueva generación de niños latinos", "cuando es un hijo deseado", "a mí me olvidaron en un bailengo familiar", "este año visto perritos habriendo regalos y ahora esto", "a mí me tiraban debajo de la mesa y yo me arropaba con el mantel", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.