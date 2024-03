Madre trabaja como asistente de albañil para sacar adelante a su familia: "Todo por mi niña"

En redes sociales encontramos los casos más conmovedores e inspiradores, como el caso de Miriam Reyes, una madre que no dudó en salir a trabajar como asistente de albañil para poder sacar adelante a su hija en el barrio Las Acacias en Taulabe, Comayagua, al centro de Honduras.

Muchos padres dan su mayor esfuerzo para garantizar el bienestar de sus hijos sin importar la edad que tengan. Es así como el material audiovisual, de solo siete minutos y 47 segundos de duración, se ve el preciso momento en que la mujer empieza a 'soldar' una puerta y explica al medio 'Taulabe Taulabe', que a pesar de los esfuerzos físicos que debe realizar en su trabajo, no se da por vencida con tal de llevar un dinero extra con qué solventar sus gastos en casa.

Miriam contó que debe encontrar la forma de que a su pequeña nunca le falte nada y menos a tan corta edad, ya que actualmente su esposo está lejos viviendo en Estados Unidos. A pesar de su ardua jornada laboral, es ella misma quien lleva a su pequeña hasta su escuela y que las mujeres deberían aprender que ellas mismas pueden salir adelante sin la necesidad de tener un hombre a su lado.

"Aprendí viendo y me gusta el trabajo. Las mujeres también podemos, y no podemos depender solo de un hombre. Aquí estamos echándole ganas a la vida porque no queda de otra", dijo Reyes.