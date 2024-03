Niño con leucemia renunció a las quimioterapias para disfrutar lo que le queda de vida: "Estoy cansado"

05/03/2024 / Exitosa Noticias / Virales

José Armando, un pequeño niño mexicano de 14 años de edad, ha conmovido a todos en las redes sociales tras revelar que pidió como último deseo que puedan respetar su decisión de dejar el tratamiento contra el cáncer, ya que se encuentra cansado de las más de 120 quimioterapias que ha recibido desde los 5 años de edad, cuando se enteró de su dura enfermedad.

¡Disfrutar de la vida!

El niño, originario de Xalapa, Veracruz, emprendió una lucha contra la leucemia Linfoblástica desde muy temprana edad, y a pesar de que pudo controlarlo, ello volvió a desencadenarse en octubre del 2023, y le advirtieron que debía recibir un tratamiento mucho más agresivo para ayudarlo.

Tras enterarse de la noticia, el menor decidió parar todo y decirle a su madre que se sentía cansado y que era momento de cambiar el enfoque de su vida, y en vez de pasar horas en el hospital en cama podría disfrutar del tiempo que le queda al lado de sus seres queridos, por lo cual pedía que respeten sus planes.

"Me dijeron que si quería me podían poner más tratamiento, pero ya no quise porque es muy fuerte", compartió el menor en entrevista con 'ADN 40', dejando sorprendido a más de uno.

Seguido a ello, expresó que sí le daba pena tener que dejar sola a su madre soltera y hermana, quienes siempre estuvieron dándole ánimos en cada procedimiento médico. Asimismo, aseguró que siempre las cuidará desde donde él se encuentre.

"Mi mamá... le dije que respetara mi decisión y lo aceptó, (le dije) que ya no quería el tratamiento. Mejor divertir la vida. Le intento dar ánimos... yo siempre la voy a cuidar, también a mi hermana", comentó José Armando.

Cumplir sus sueños

José Armando con lágrimas en los ojos reveló que le gustaría poder pasar sus últimos días rodeado del amor de su madre y su hermana, optando por cuidados paliativos en lugar de tratamientos agresivos, y que en ese tiempo también le agradaría poder cumplir sus sueños, lo cual conmovió al club de fútbol Cruz Azul quienes le prometieron llevarlo a conocer las instalaciones deportivas.

Pero eso no es todo, ya que los estudiantes y padres de familias de la telesecundaria 'Nicolás Bravo', le dieron un emotivo y divertido festejo que resultó como él lo había soñado, pues le demostraron su cariño y homenajearon su vida.

Así celebraron a José Armando, niño que decidió no seguir luchando contra la leucemia. En Xalapa, Veracruz, tanto sus padres como maestros y compañeros de escuela se organizaron para celebrar sus 14 años en la secundaria donde estudia, siendo un convivio significativo, pues ha tomado la decisión de no seguir en la batalla contra el cáncer. Ahora, él sólo quiere disfrutar y divertirse, mientras recibe el apoyo y admiración de los que lo rodean.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, la historia se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en pedirle al menor a no darse por vencido y seguir con su lucha contra el cáncer. Mientras que otros usuarios lo apoyaron para que no dude en aprovechar al máximo su vida junto al resto de sus seres queridos.

"9 años luchando contra el cáncer, aguantando mucho dolor.. y hay quienes se atreven a decir que no se rinda??.. respetemos su decisión", "hermano no te rindas en la batalla", "Armando eres un héroe", "se ve tranquilo con su decisión", "la vida es tan injusta, pobre niño", "se merece lo mejor de la vida", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en la redes sociales al ver cómo José Armando, un niño de 14 años de edad, pidió a su madre respetar su decisión de no seguir con sus quimioterapias para poder disfrutar la vida.