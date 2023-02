22/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una cómica escena está sacudiendo las redes sociales en los últimos días. A detalle, el caso engloba a un hombre que deseaba comprar un vino para llevar a casa, pero debido a un infortunado movimiento terminó destruyendo decenas de botellas.

En el video compartido en TikTok, se evidenció como los envases de vidrio quedaron totalmente destruidos al impactar con el piso. Asimismo, se observó a varios trabajadores del centro comercial ayudando al sujeto para que ningún otro bordó termine en el suelo.

Como quedó constatado la persona que grabó el momento no pertenecía a la familia del infortunado, ni a empleados del establecimiento, sino que era un cliente aparte. En esa línea, quedó registrado el rostro de lamento del referido, ya que era consciente de la cuantiosa suma que debía abonar.

Divulgado el caso en TikTok, miles de cibernautas reaccionaron satíricamente ante lo sucedido. Al respecto, apuntaron que el hombre no volverá a tomar alcohol, en su vida, tras el infortunio registrado.

Por otra parte, cientos de usuarios culparon a los propios supermercados por estas situaciones; dado que no tomarían las medidas correspondientes para evitar que los productos acaben dañados.

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@aniitaa027" tiene, por el momento, más de 6 millones de reproducciones, 255 mil likes, 2253 comentarios y más de 21 mil compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Por eso me da miedo pasar por el pasillo de bebidas", "La culpa es del supermercado, lo pone así para que sea caigan solos", "Parece que las empresas lo hicieran a propósito", "A mi me pasó con una mayonesa de vidrio", "Desde ese día no volvió a probar una gota de alcohol", "El vino más caro del mundo", "El vino que cambió mi vida", "El señor no tomará ni un sorbo de alcohol".

VIDEO