Video: ¡Todo un caso! Deja a su hijo con su abuelo pero no sabía hacer nada

22/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¿Te pasó? Algunos padres deciden dejar a sus hijos con sus abuelos para que los cuiden y pasen tiempos con ellos, ya sea por trabajo, viajes o con la finalidad de ir a pasar un momento ameno en pareja.

Ese es el caso de Molly (@almostmakesperfect) en TikTok, quien contó la particular historia de su pequeño y su papá al realizar unas vacaciones junto a su esposo.

El video, que comienza con el título: "Cómo tener una luna de miel relajante: no le pidas a tu papá que lo cuide, nunca más", ya ostenta millones de reproducciones en la plataforma y miles de comentarios.

Es así que, la usuaria, mostró una serie de conversaciones con su progenitor, quien se quedó a cargo del menor durante unos días y sorprendió a más de uno, la falta de conocimientos que tenía para realizar tareas del hogar.

En una de las imágenes, el señor le pregunta a su hija cómo configurar un horno tostador para prepararle los alimentos a su nieto, preguntando: "¿cuál?" a lo que responde: "el que parece pan hacia la izquierda" a lo que menciona, "uno parece pizza y el otro parece redondo como un panecillo inglés", a lo que, sarcásticamente le apunta: "¿No recuerdas que tu hija está en su luna de miel?", sin entenderla.

Por consiguiente, el curioso caso llamó la atención de los internautas, quienes señalaron que han pasado por experiencias similares y, otros, cayeron ante la inocencia del anciano.

"Mi hijo se 7 años le dijo a mi papá que lo dejáramos solo todo el tiempo, así que papá lo dejó solo y fue a una reunión de tres horas", "papá necesita una niñera", "me encanta cómo no le importó enviarte fotos de la tostadora y la pizza, pero estaba confundido acerca de por qué quería una del niño", "esto es dulce, no te estreses, tu hijo recordará momentos increíbles con el abuelo", "el niño tuvo la mejor semana de su vida y la recordará para siempre".