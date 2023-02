Joven descubre que su novio la era infiel al ver una foto de su almuerzo

22/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer publicó un video en Tik Tok en donde informó cómo descubrió que su novio le era infiel al ver una fotografía de su almuerzo. En dicha grabación, la mujer indicó que "reconoció el pedido de almuerzo" de su pareja y "el pulgar en la publicación de Instagram de otra chica". En ese sentido, indicó que luego de realizar una investigación acerca de la infidelidad de su pareja con otra mujer, se dio con la sorpresa de que la estuvo engañando por más de 2 años.

Tras ser publicado el video en Tik Tok, miles de usuarios manifestaron su sorpresa al conocer que la mujer descubrió la traición de su pareja con tal solo ver una fotografía. Ella indicó que la habilidad de relacionar situaciones, imágenes y saber acerca de lo que sucede a su alrededor se debe a su signo del zodiaco. "Soy Escorpio, ¿qué esperabas?", comentó.

Cabe señalar que, varias infidelidades se descubren al ver mensajes de textos, fotografías con otra persona, comentarios en redes o al dialogar con otra persona. Sin embargo, la usuaria de Tik Tok, identificada como Jedda indicó que su pareja no se percató del pulgar y de los detalles del almuerzo que publicó en redes.

"Cuando descubres a tu novio engañándote porque reconociste su pedido de almuerzo y el pulgar en la publicación de Instagram de otra chica", indicó en la descripción del video.

"No estoy segura de si ella todavía está con él, pero no me puse en contacto de inmediato y él todavía mantiene que no hizo trampa, jajaja", agregó.

Asimismo, la mujer reveló que luego de ver la fotografía se contactó con la mujer que aparece en la foto y señaló que ella le indicó que su pareja también la estuvo engañando, debido a que antes de empezar la relación le dijo que estaba soltero.