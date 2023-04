"Mami, tanta falta me haces": Joven baila cargando la foto de su mamá

27/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El día de la graduación escolar es un momento importante para muchos jóvenes que les gustaría compartir junto a sus familiares, especialmente con sus padres. Es así como un video publicado por la cuenta de @kimlupita10 en TikTok conmovió a sus seguidores por mostrar una enternecedora escena protagonizada por un joven estudiante.

Conmovedor momento quedó inmortalizado

En el material audiovisual se ve cómo el adolescente baila un tradicional vals con el cuadro de su mamá fallecida. Según la información brindada en la descripción del video, el chico se graduó de la escuela Tupac Amaru del distrito de Chilca, ubicada en la provincia de Huancayo. Desafortunadamente, su madre falleció debido a la pandemia del COVID-19.

"Mami, tanta falta me haces", se lee en una parte de la publicación en redes sociales, mientras se ve al joven entre lágrimas dando lentos pasos en la pista de baile abrazando fuertemente el cuadro con la foto de su progenitora.

Asimismo, indicó: "a pesar de que no ha estado a mi lado, siempre está cuidándome e iluminando mi camino; mi mamá nunca ha sido una persona muy mala, tampoco ha sido una egoísta, siempre ha sido buena, humilde, sincera. Hasta antes que falleciera me abrazó, me dijo: 'te amo, hijo'. (...) Mi mamá siempre ha querido que fuera profesional y voy a cumplir ese deseo".

También mencionó que su "inspiración fue que mi mamá, antes de que falleciera en esta casa, me dijo: 'vamos a hacer tu promoción y va a ser tu padrino tal persona', a veces me decía 'tienes que seguir estudiando', me alentaba".

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video?

Como era de esperarse, el video generó cientos de visitas y comentarios de personas que no pudieron evitar ser conmovidos por la triste escena de ver a un hijo recordando a su madre fallecida, por lo cual brindaron todo su apoyo y ánimo.

"Muchas fuerzas, sé que no es fácil", "hijito, te mando un abrazo, tu mami estaría feliz", "está orgullosa de ti", "me partió el corazón, fuerza campeón, serás grande y exitoso, "ella está feliz, hacerla sentir orgullosa de tus logros", "eres y serás el orgullo de tu mamita, serás un buen hombre, Dios te bendiga", "es terrible pasarlo, con mi hijo lo pasamos y no dejamos de llorar por la partida tan pronta de mi esposo", "muchas fuerzas sé que no es fácil pero ellas estarán orgullosas de nosotros", fueron algunos de los mensajes en el video de TikTok.