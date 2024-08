Martín Vízcarra y su INSÓLITA reacción al escuchar a Dina Boluarte cantar 'Gato Ron Ron'

La canción infantil 'Gato Ron Ron', interpretada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, sigue siendo tendencia, pero esta vez quien no fue ajeno al tema fue Martín Vizcarra, quien afirmó que "se siente culpable" por lo sucedido en la Biblioteca Nacional.

El exjefe de Estado, Martín Vizcarra, trata de mantenerse activo en sus redes sociales, especialmente en la famosa plataforma china de TikTok. Por ello, no dudó en abordar el incidente con Boluarte frente a un grupo de niños.

Según Vizcarra, de forma irónica, alegó que es "parcialmente responsable" del "roche" que pasó la mandataria a nivel nacional porque en un anterior video compartido para sus seguidores, él expresó que después del extenso discurso presidencial por Fiestas Patrias prefería "ver a Dina cantando".

"Me siento un poco responsable por el roche que pasó ayer (15 de agosto) Dina, porque como recuerdan que el día en que dio el discurso en el Congreso, en vez de que hable tanto, prefería a Dina cantando. (...) Obvio que me refería a Dina Páucar y no a Boluarte", expresó con una gran sonrisa.