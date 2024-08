¡Insólito! Mujer asegura llevar 30 años SIN DORMIR: "Trabajo todo el día y noche"

18/08/2024 / Exitosa Noticias / Mundo

Todas las personas solemos necesitar de un descanso a diario, para podernos recuperar de nuestras actividades diarias. Sin embargo, existe una mujer, identificada como Nguyen Ngoc que no conoce de ello, y asegura llevar 30 años sin dormir, en los cuales habría trabajado durante día y noche.

La historia de esta persona recientemente se viralizó en redes sociales, pues a sus 49 años, Nguyen Ngoc My Kim precisa no haber dormido en más de tres décadas. Sus afirmaciones la han vuelto una especie de celebridad en la provincia de Long An.

"La mujer que nunca duerme"

Kim es conocida popularmente como "la costurera que nunca duerme", y su insomnio comenzó desde muy joven. Al no encontrar formas de dormir, la joven comenzó a trasnochar para cumplir con numerosos pedidos de costura, de tal forma que no los debía hacer durante el día.

Esta costumbre llevó a que Kim se acostumbre a la falta de sueño, al límite que ahora no puede dormir ni aunque ella lo intente. Según comenta, su taller permanece abierto las 24 horas del día, y sus vecinos comentan verla trabajando casi siempre.

Su jornada laboral es interminable, y cada noche se sienta frente a su maquina de coser, impulsada por la ansiedad de no terminar sus encargos. Si bien al principio esta rutina le generaba problemas de salud, como cansancio extremo, mareos y hasta vómitos, parece que su cuerpo se terminó adaptando a este estilo de vida.

Un fenómeno nunca antes visto

Si bien Kim alega que su historia es completamente real, la ciencia se ha mantenido escéptica con su caso. Esto, debido a que decenas de estudios han demostrado que la falta de sueño comienza a manifestarse a partir de las 24 horas posteriores a la ausencia de sueño.

Los síntomas son terribles, y van desde irritabilidad, problemas de memoria, alucinaciones y más. De hecho, a partir de los tres días, estas alucinaciones pueden volverse más intensas y agresivas, llegando incluso al daño físico.

Es importante mencionar que el récord mundial sin dormir le pertenece a Randy Gardner, quien en 1963 permaneció despierto por 11 días, y estuvo a poco de perder la ida.

Si bien la ciencia cuestiona la veracidad del caso de Nguyen Ngoc Kim, esta señora ha ganado mucha popularidad en diversas redes, como un ejemplo de trabajo constante. Incluso, algunos la llaman la "mutante insomne" por su nula capacidad para dormir.

Y no es para menos, pues esta mujer vietnamita alega llevar trabajando por día y noche desde hace 30 años, los cuales también arrastra sin poder dormir.