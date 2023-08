¡Más enamorados que nunca! Abuelito lleva el desayuno a la cama a su esposa

02/08/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintos casos conmovedores e historias de amor donde los protagonistas son las personas de avanzada edad, tal como nos lo demuestra la cuenta de @santidiaaz_, en la famosa plataforma de TikTok, donde un hombre de 80 años demuestra que no importa los años que pase él siempre seguirá enamorado de la mujer que lo escogió para compartir toda una vida juntos.

Amor de antaño

En el material audiovisual, de 42 segundos de duración, se ve el preciso momento en que Santi Diaz, un joven argentino, comparte con todos sus seguidores el momento en que su abuelito prepara una bandeja con un desayuno, el cual era para su esposa que estaba recién levantándose de la cama.

Según lo señalado por el joven, su abuelito siempre realiza esta acción como una forma de demostrar todo su amor y cariño hacia su esposa y, él no duda en señalar que "no se puede quejar su abuelita", ya que su amado siempre da pequeños detalles que ayuda a "revivir la llama del amor".

Romántico detalle

"80 años y le sigue llevando el desayuno a la cama. Como te amo abuelo", se lee en la breve descripción del clip, que ha logrado 519 mil 'me gusta' y 3 millones de reproducciones en la plataforma china.

La mujer recibe el detalle de su amado con una gran sonrisa y feliz de ver que aún mantienen el romance en su relación a pesar de los años que siguen juntos, con o sin problemas.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó miles de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse conmovidos por la escena y esperan llegar a esa edad al lado del amor de sus vidas.

"Estos videos me dan esperanzas", "no le digan pollerudo, ese hombre está enamorado como el primer día, amor verdadero", "un maestro", "tu abuela eligió muy bien. ¡Aspiro a eso! Qué lindos", "quedé sin palabras y mi corazón explotó de tanta emoción, qué hermoso Dios", "amigo tiene una cara de buenito, un amor de persona, se nota", "¿acaso encontraré algo tan sano en mi vida como esto?", "qué lindo, tendría que ser eterna la gente así", "el verdadero 'no todos son iguales'", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip causó gran revuelo por lo cual fue compartido por distintas plataformas como Facebook y Twitter, por ver cómo un abuelito de 80 años demostraba todo su amor al llevar todos los días el desayuno a la cama a su amada esposa.