"Me encanta": Venezolana descartaba una relación con un peruano, pero un huancaíno la conquistó

¡Llegó el amor! En las redes sociales encontramos una encantadora historia de una joven venezolana que afirmaba cerrar las puertas al amor, pero no esperaba conocer a un encantador huancaíno que la dejó encantada con su trato y forma de ser.

"Mi cholito me enamoró"

Es así como un video compartido en la famosa plataforma asiática de TikTok, nos muestra cómo una joven señala que dejó su país de Venezuela y al llegar al Perú decidió conocer las tradiciones y costumbres de Huancayo sin saber que sería ahí donde encontraría al amor de su vida.

Alejandra_blankita indicó en sus cuentas de redes sociales: "Cuando dije una vez: yo no estaría con un peruano. Ahora estoy derretida, mi cholito me enamoró".

En el breve clip de 14 segundos de duración se pueden ver distintas fotografías y escenas donde se ve cómo comparte distintas experiencias junto a su amado, como vestir las tradicionales vestimentas, aprender a zapatear un huaino, asistir a los concursos de baile de santiago y recorrer los más bellos paisajes que posee la región de Junín. Asimismo, se ve que logró establecerse en el Perú y formar una bonita familia con la llegada de su primer hijo.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió viral y generó miles de comentarios de personas que aplaudieron el amor de la joven venezolana hacia un peruano, manifestando que muchos poseen un gran corazón y que con él "descubrirá las más diversas tradiciones de Huancayo y del Perú".

"Dios mío, yo también te rezo todos los días", "muy bella eres", "hacen linda parejita", "pareces cajamarquina", "un hombre trabajador, protector y buen padre enamora a cualquier", "mujer que desee formar una familia", "felicitaciones a mi paisano, todo un maestro, se sacó el premio mayor con esta preciosa dama", "por eso linda nunca se dice que de este agua no es de beber", "no te olvides de mí, sus preferidos de Dios", "Dios, yo también soy tu hijo", "para los que le rezan a Dios, no solo es eso, el amigo parece recontra alegre y carismático, así que cambio su actitud", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

De esta manera, el video compartido por la joven venezolana expresando que quedó muy enamorada de un huancaíno, hizo que muchos desearan tener la misma suerte del peruano para encontrar al amor de su vida y poder formar una familia.