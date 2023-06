"No lo hagan sufrir": Hombre ruega por el perdón de su enamorada

16/06/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En las redes sociales encontramos distintas escenas impactantes y las más hilarantes como el video compartido en la cuenta de El Aventurero, en la plataforma asiática de TikTok, donde un hombre sorprendió a todos por la gran insistencia que mostró para suplicar por el perdón de su enamorada.

¡Un soldado caído!

En el material audiovisual de 25 segundos de duración se ve el preciso momento en que un joven decide asomarse por la ventana y se percata que un hombre se encuentra tocando insistentemente la puerta de la casa de su vecina y ruega, entre lágrimas, por el perdón de Vanessa.

"Vanessa, Vanessa perdón...", se le escucha gritar entre sollozos, al hombre. Aunque no se sabe el motivo que lo llevó a esa acción, muchos suponen que habría cometido alguna infidelidad, que molestó a su enamorada.

"Etiqueten a la inolvidable Vanessa que está haciendo llorar a mi causa", se lee en la corta descripción del clip compartido en redes sociales, y en el cual se ve al hombre devastado por la indiferencia de su novia, ya que nunca le abrió la puerta de su vivienda, por lo cual decidió apartarse y cambiar su rumbo.

Usuarios reaccionan al video

Como era de esperarse, el video se volvió viral rápidamente y generó miles de comentarios de personas que tomaron con buen humor la escena y aprovecharon en aconsejar al hombre para que "tenga dignidad" y "deje de insistir a alguien que no lo quiere".

"No hagan sufrir así, la vida da vueltas, no ilusiones si luego vas a jugar con los sentimientos", "cómo es posible este suceso", "oye mano no llores por una mujer, ya encontrarás a alguien mejor", "Vanessa ya se mudó", "pensé que era la casa de los González", "soldado caído", "todos pasamos por eso...", "solo los borrachos sabemos donde nos duele más", fueron algunas de las principales reacciones de los seguidores en TikTok.

Video tiene 39 mil visualizaciones

Otros usuarios señalaron: "lo que callamos los hombres", "qué habrá hecho para llorar así y ella no le haga caso", "solo lloran los que no se quieren así mismo. Dominen su estado emocional es todo".

Es así como el video del joven suplicando por el perdón de su enamorada Vanessa, sorprendió a todos en redes sociales y generó que muchos aprovecharan en comparar su caso con los suyos o los de sus amigos, que pasaron por una situación similar al sufrir una decepción amorosa.