"¡Eso es amor!": Joven causó furor en redes por romántico detalle en los exteriores de UNMSM

El día 26 de marzo fue el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), donde varios jóvenes buscan la oportunidad de alcanzar una vacante para la carrera de sus sueños. En los exteriores de la universidad, padres y familiares de los postulantes esperaban ansiosos, pero un joven causó furor en las redes sociales al ser visto con un ramo de tulipanes para dárselo a su enamorada.

El video compartido por @AcademiaVonex, mostró el momento en el que el joven se veía ansioso en los exteriores de la UNMSM con un ramo de tulipanes en sus brazos, caminada de un punto a otro para encontrar la forma perfecta de sorprender a su pareja.

Con el fondo musical de "Niña bonita", el video logró alcanzar 134 mil visualizaciones en TikTok, donde además los seguidores de la cuenta no dudaron en comentar sobre la acción del joven.

"Siempre espectadora, nunca protagonista", "un hermoso detalle", "el último romántico", "eso es amor", "muy lindo", "a mí no me regalaron ni un caramelo", "una bonita sorpresa", "esa era, no ingresé porque no me llevaron nada", "flores amarillas igual a unas disculpas por una traición", "así debería ser", "me das unas así o te bloqueo", "eso es amor", "a mí nadie me esperó ni con un caramelo", "cosas que no nos sucederá", son algunos de los comentarios de los seguidores del clip.