¡Ánimo, futuro cachimbo! Joven sanmarquino envía mensaje de aliento a los postulantes de UNMSM

25/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

José Patiño, un joven estudiante de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ganó el corazón de muchos otros jóvenes que buscan alcanzar una vacante en los próximos exámenes de admisión de la universidad los días 25 y 26 de marzo y, 1 y 2 de abril.

Patiño, a través de un video en TikTok, pidió a todos los postulantes ir el día del examen tranquilos, con la mente despejada y dejando la "mochila emocional" en casa.

"Ese día fui tranquilo al examen, decidido a resolver esos 100 problemas, pero en mi casa también tenía otros problemas (...). Ese día dejé mis problemas en mi casa, no llevé una 'mochila emocional', no llevé pensamientos negativos al examen", expresó el joven sanmarquino en el clip cuando mostraba un examen simulacro, el penúltimo que realizó antes de lograr alcanzar una vacante en la carrera que tanto soñaba tener.

"Así quiero que vayas al examen: tranquilo. Yo sé que tú has estudiado, te has esforzado bastante, mereces ingresar, mereces empezar tu vida académica (...). Espero que puedas lograr tu sueño y, en unos días, puedas estar celebrando, como yo celebré. Te mando un fuerte abrazo y muchos éxitos", acotó.

Seguidores reaccionan al mensaje

Como era de esperar, muchos jóvenes que siguen la cuenta de José Patiño en TikTok, no dudaron en expresar sus agradecimientos en los comentarios.

"Mañana es mi examen, ojalá ingrese, gracias por la motivación", "es cierto, para mi último examen fui tranquila y me fue bien", "gracias, José. Dame tu bendición para el sábado", "gracias por las palabras. Este domingo es mi examen de admisión y tengo miedo de no ingresar", "mi hermana estudiaba día y noche, madrugada. Ingresó a la cuarta a UNMSM, ya se graduó, estoy muy orgullosa de ella, porque jamás se rindió y luchó", "mi hijo dará su examen este domingo en la UNSA, gracias por tus consejos, eres un ejemplo de perseverancia", "no entré a la universidad, pero seguiré insistiendo, gracias bro, ayudó mucho tu consejo", son algunos de los comentarios de los seguidores.

¡Tú puedes, ánimo!

Por otro lado, algunos exalumnos de la 'Decana de América' comenzaron a recordar sus anécdotas sobre las veces que postularon, y los esfuerzos que hicieron para alcanzar la vacante en el examen de admisión, a pesar de varios intentos.

"Soy sanmarquino, mis años de experiencia me ha demostrado que ingresar con buenos puntajes, pero terminan mal y algunos no terminan y cambian de carrera", "tu historia y la mías son muy idénticas, te escuché y me entraron esas ganas de llorar, por los recuerdos, somos duros bro", "es verdad, sí se puede muchachos, yo di mi examen el sábado e ingresé, y hoy ya me matriculé, el que persevera alcanza, ánimos", acotaron otras personas.

Examen de admisión

Recuerda que el horario de ingreso para rendir el examen de admisión en UNMSM es desde las 6 a.m. hasta las 8:30 a.m. Después de esa hora no podrás ingresar bajo ningún motivo. En el prospecto se indica, de acuerdo a la carrera, la puerta por donde debes ingresar.

No olvides llevar tu DNI, el reglamento de Admisión para el proceso 2023-II y tu carnet de postulante. Además, según el anexo 8 del reglamento de la universidad, el día del examen debes vestir polo y buzo o short de algodón, sin adornos metálicos. Además de llevar el cabello recogido, si es que lo tienes largo.