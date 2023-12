Melissa Klug comparte alarmante mensaje a pocos días de dar a luz ¿Problemas con Jesús Barco?

Melissa Klug se encuentra en Estados Unidos después del nacimiento de su sexta hija, esta vez con Jesús Barco, quien se ha convertido en padre por primera vez. La empresaria suele compartir muchas historias mediante redes sociales y un mensaje ha llamado la atención, pues habla sobre las personas a las que ya no desea tener en su vida.

La 'Blanca de Chucuito' utilizó su cuenta de Instagram para compartir el pensamiento del reconocido literato uruguayo, Rafael Cabaliere. En este mensaje, se puede leer que hace referencia a las personas que ya no quiere en su vida, así como también a las personas que quiere olvidar y dejar en su pasado.

"Hay gente que quiero cerca, otra de la que me voy a alejar. Hay gente que iré a abrazar, otra que no pienso visitar más. Hay gente que extraño, otra que terminaré olvidando. Me estoy quedando con lo que es de verdad", se lee en el texto.

No es la primera vez que la expareja de Jefferson Farfán comparte llamativos mensajes estos días, después del nacimiento de su primera hija con Jesús Barco. Hace poco, también publicó el pensamiento de un actor español, en el que se reflexiona sobre el rol de madre.

"Hasta que no haya un embarazo que sea paritario, que sea 50% la madre y 50% el padre, hasta que no haya un parto que sea 50-50, hasta que no haya un posparto que sea 50-50 no se puede decir que la paternidad es una cosa de dos", dice el actor. Esto levantó sospechas de que la empresaria estaría atravesando un problema con el jugador de fútbol, pero aún no se confirma nada.