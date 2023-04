"Merecemos un mejor transporte": Un grupo de pasajeros no toleraron la altanería del chofer

29/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el Perú, el sistema de transportes es un problema que nos preocupa a diario y más cuando hay tráfico y estamos sobre la hora. ¿Pero qué pasa si a ello le sumas la altanería del conductor?

Se quejaron por el mal trato del conductor

Es así como un video publicado por la cuenta de @marioandre133, en la plataforma china de TikTok, sorprendió a todos por mostrar a un grupo de personas descender de un bus en Arequipa.

Al parecer, el chofer discutió con sus pasajeros, porque ellos le reclamaron de que no avanzara a pesar de que el vehículo ya se encontraba lleno, a lo cual el conductor les respondió de forma altanera. Pasaron varios minutos y el señor se negaba a seguir con su trayecto por lo que las personas tomaron una radical decisión: ¡bajarse todos, sin excepción!

Sin embargo, una vez que todos descendieron del micro, el chofer no tuvo otro remedio que seguir su trayecto por las calles arequipeñas, según la descripción del vehículo. Pero el material audiovisual reflejó las molestias de los peruanos por el mal trato que reciben a diario en el transporte urbano, reclamando a las autoridades de que mejoren sus normas y leyes.

¿Cómo reaccionaron los seguidores al video viral?

Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente en tendencia y generó más de un millón de reproducciones y 800 000 reacciones. Además, las personas no dudaron en dar su apoyo a la gente que decidió bajar del micro para hacer respetar sus derechos.

"Unidos hacemos la fuerza", "siempre quise hacer eso", "me alegra que se hayan puesto de acuerdo", "muy bien por todos. Hay que apoyar", "es que algunos conductores son malcriados", "los choferes se pasan de conchudos", "se pusieron todos de acuerdo", "una vez reclamamos así y dije ta' we... bajémonos todos y me baje yo solo", "así debería de ser siempre cuando manejan mal igual veríamos como se recomponen", "porque todos se unieron", "nos merecemos el mejor transporte urbano y somos los únicos que tenemos el poder de que se haga realidad. No seamos cómplices de la informalidad", "una vez lo viví, se bajó la mitad del carro y yo dije esa gente si tiene carácter mientras seguía renegando porque el carro no avanzaba", fueron algunos de lo comentarios de los seguidores en redes sociales y de la famosa plataforma de TikTok, tan popular entre los jóvenes del país.