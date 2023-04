¡Nunca más volverá a tomar!: Joven se emborrachó y terminó en su 'funeral'

28/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En redes sociales encontramos distintas historias insólitas e hilarantes protagonizadas por jóvenes. Es así como un video realizado por un grupo de amigos sorprendió a todos con una cruel broma.

Buscaban que el joven aprenda una dura lección

En el material audiovisual publicado por la cuenta de @ceciarmy, en la plataforma de TikTok, se muestra cómo un joven fue víctima de una broma pesada por parte de sus familiares y amigos después de emborracharse en una salida. Mientras estaba inconsciente, sus seres queridos le organizaron un falso funeral, le hicieron creer que había fallecido.

En los primeros minutos del clip se ve al joven recostado en la parte trasera de un auto, vestido con un traje oscuro y delante se encuentran los organizadores de la broma: sus amigos. Luego ingresan cargando un ataúd blanco donde se encontraba el joven dormido, así como arreglos florales... ¡todo quedaba listo para la ceremonia!

Al despertar, el hombre se encontró con toda su familia y amigos despidiéndose entre lágrimas, lo que lo dejó realmente confundido. En un principio, no podía creer lo que estaba viviendo y comenzó a mirar para todos lados. "¿Esto es una broma?", preguntó mientras mencionaba distintos nombres para esperar una respuesta.

Nadie decía nada, hasta que su padre le golpeó el brazo y le dio una cachetada como para que reacciones y sepa que todo era una broma que buscaba hacer que deje de tomar sin medir las consecuencias.

"¿Es broma?": Video alcanzó más de un millón de reproducciones

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar y las personas se mostraron a favor de la pesada broma que le realizaron al joven por tomar tanto alcohol en cada fiesta que va. Asimismo, también aparecieron seguidores que criticaron el accionar de sus amigos al indicar que podría haber terminado en un accidente si el chico sufría del 'corazón' por la impresión de creer que estaba muerto.

"Espectacular broma", "tremendo cachetazo al final", "no le des ideas a mi madre", "que no se diga que no pagas internet con gusto", "ya sé lo que vamos a hacer algún día", "pues con la pastilla para dormir lo podrían haber matado", "borracho y ¿le metieron una pastilla para dormir? Dios mío", "ya lo habéis escrito más abajo sobre el ostión que le mete, pero poco me parece... El padre le tenía algo guardado de antes", fueron algunas de las reacciones al peculiar video de TikTok.