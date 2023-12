"Mi primera chamba": Gato causa sensación en TikTok al asustarse con una enorme rata

23/12/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de ocurrencias de mascotas siempre dan la hora en TikTok. Esta vez, un gato fue protagonista de un 'suceso aterrador': se asustó con una enorme rata.

"¿Instinto felino?"

El clip viral bajo la descripción: "Cat: I'm not afraid of Jerry. You didn't see anyting" le pertenece a la cuenta @cute_gff y nos muestra la reacción insólita de un michi frente a un animal que forma parte de su menú convencional.

Los gatos son cazadores por excelencia y ese instinto natural los ha llevado a alimentarse de esa manera desde sus orígenes, donde a diferencia de estar bajo el cuidado de los humano, estos vivían en la intemperie y se buscaban la comida del día a día.

Su preferencia por las carnes siempre ha sido su sello característico y los roedores su máximo bocadillo, no obstante, el gran tamaño de su presa nunca ha sido un motivo de temor, por el contrario una forma de alimentar su garra de atrapar y degustar de su sabor.

Sin embargo, unas imágenes de la plataforma china evidenciaron todo lo contrario. Pese al talante empoderado del michi, este sintió el verdadero terror al tener al frente a la especie que consume con regularidad.

Los lamentos del pequeño felino fueron desgarradores, al punto de que los cibernautas llegaron a sentir dolor por él. El corto muestra a su dueño, un joven, provisto con una escoba de color naranja dar golpes en un armario con el afán de que la rata salga de su escondite, empero no consiguió lo que estimó.

En vez que el gigante roedor se asuste, logró que su minino lo haga. Sus alaridos fueron tales que hicieron que engrandecieran aún más sus ojos y su boca extendieran y sostuvieran más el grito.

Esta escena de pánico animal ha cautivado a los cibernautas que han reproducido el material audiovisual 24.7 millones de veces.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este corto de un minuto y tres segundos de duración se hizo tendencia rápidamente en la plataforma asiática, por lo que hasta el momento cuenta con 2.8 millones de me encantas, 8161 comentarios y 267.5 mil guardados.

Los comentarios de los cibernautas fueron diversos: "El gato: llamen al gato", "gatos eran los de antes", "pobre gato", "pensé que maltrataban al gato y en sí solo el gato estaba en su primera chamba".

De esta manera, un gato ha causado furor en TikTok al haberse asustado frente a una enorme rata.