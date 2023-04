"Mi vieja me va a matar": Joven perdió todo el dinero de su matrícula universitaria

03/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

El fútbol es un deporte que emociona a muchas personas, hasta el punto de apostar por cada encuentro de su equipo favorito tanto local como internacional. Es así como un video publicado por la cuenta de @doctor.nbapicks ha causado polémica en las redes sociales por la decisión que tomó un joven universitario.

En el video se ve cómo un joven se encuentra preocupado por el resultado del encuentro deportivo entre Talleres y Unión de la Liga Profesional de Argentina, ya que apostó todo su dinero que iba destinado para pagar su matrícula de la universidad.

"Sin dinero"

Su compañero le pregunta: "¿está saliendo tu apuesta?", a lo que el joven le responde: "no sé, está difícil, no va salir, tiene que meter un gol y no sale. (...) Mi vieja me va a matar. ¿Qué pasa si la falla? No tengo plata para matricularme en la universidad".

Atento a la pantalla del televisor donde se transmitía el encuentro deportivo, el joven tuvo, nuevamente, la esperanza de no perder su dinero por un penal a favor de Talleres que cobró el árbitro, sin embargo, todo fue una ilusión.

"No puedes arriesgar de esa forma": reacciones al video

Como era de esperar, tanto fanáticos del fútbol como otras personas no dudaron en comentar el peculiar video compartido en las redes sociales como TikTok.

"Me pasó lo mismo. Yo puse 900 soles al +0,5, le dieron dos penales y las dos la mandó al cielo", "el que apuesta por necesidad, pierde por obligación", "no puedes arriesgar de esa forma, tiene que disponer de dinero extra", "la verdad es que te lo mereces amigo, prioridades y después vicios", comentaron algunos en TikTok.

Por otro lado, algunos decidieron aconsejarlo para que no pierda en una próxima apuesta deportiva.

"Siempre apuesta el dinero que te sobra, de lo que te sobra, de lo que le sobra al dinero que te sobra así no te dolerá si pierdes", "Liga Argentina, Liga Francesa, y a veces a la holandesa, nunca es bueno apostarle", "secreto que no falla cuando apuestas, no lo veas, haz otra cosa y verán", "lo entiendo, hice una locura con las apuestas, aposté 1000 soles y luego tuve problemas, al final sí gane la apuesta, pero a qué costo", "no me río porque en algún momento fui yo. Estuvimos en mi casa sin luz por dos días", manifestaron otros seguidores de la cuenta de la plataforma china.