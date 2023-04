"Nuestros futuros presidentes": Estudiantes de la Pacífico sorprenden con baile de TQG

02/04/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos jóvenes buscan la forma de iniciar las clases de forma animada y dejar el estrés de lado para rendir mejor durante el año. Es así como un video en redes sociales causó sorpresa al mostrar a dos estudiantes de la Universidad del Pacífico realizar los pasos de la más reciente canción de Karol G con Shakira.

En el clip se aprecia a dos jóvenes sentados frente a una computadora, mientras que otros dos de sus compañeros comienzan a sacar sus mejores pasos y realizar la coreografía de TQG delante de toda la clase, en el auditorio de la Pacífico.

"Un buen inicio de clases": reacciones al video

El video titulado "Los alumnos más tímidos de la U Pacífico", causó revuelo en las redes sociales y llamó la atención de cientos de personas en la plataforma china de TikTok, llegando a 78.400 reproducciones. Algunas personas apoyaron el baile, mientras que otros criticaron que "pierdan el tiempo de esa forma".

"Sucedió en nuestra actividad y la queso", "que bueno ver cómo se divierten mis próximos jefes", "cada vez que escuchen líderes con propósito para el futuro, piensen en esto", "metas en la U", "qué buenos profesionales", "el arte de ser tú mismo", "si así como bailan también estudiaran", "la rompe donde sea", "el flaco lo dio todo", "se nota que practicaron", "dando ideas para la maestría", son algunas de las reacciones de los usuarios de TikTok.

"Devuélveme los 200 mil dólares que invertí en tu educación", "la universidad no es para hacer payasadas. Por eso la crisis de liderazgo en Perú", "para eso pagan sus padres tanto dinero en pensiones", "no pueden ni bailar", "nuestros futuros presidentes", "para eso pagan sus viejos la pensión más cara de Perucito", "su viejo: para eso pago miles de soles", "el futuro de nuestro país, ay no", fueron los comentarios realizados por las personas que se mostraban en contra del actuar de ambos jóvenes.

En una publicación por @confesionesup se detalla que los jóvenes formaron parte de ECAI, para dar la bienvenida a los estudiantes de dicha casa de estudios.

¿Qué es ECAI?

ECAI es una organización estudiantil de la Universidad del Pacífico que tiene la misión de brindar apoyo a los estudiantes de primeros ciclos en su proceso de adaptación e integración a la vida universitaria.

Son los encargados de unir a un grupo de jóvenes para participar en actividades de integración que potencien sus habilidades intra e interpersonales.