Millonario asegura que el dinero no le ha dado felicidad y pide ayuda: "No sé qué hacer con mi vida"

Un millonario generó el debate en redes sociales tras confesar que a pesar de todo el dinero que posee no ha podido encontrar la felicidad y comenzó a cuestionar su propósito en la vida a sus 34 años. Por ello pidió ayuda y consejo a sus seguidores.

Vinay Hiremath, un ingeniero y emprendedor de 34 años, originario de la India y residente en Estados Unidos, cofundó Loom, una herramienta diseñada para realizar capturas de pantalla y grabaciones de video en aplicaciones externas. Gracias a ello logró obtener una gran fortuna personal de 60 millones de dólares.

A pesar de contar con un gran ingreso económico, tener tiempo libre y realizar extravagantes viajes por el mundo, el magnate señaló que atraviesa una complicada situación y una profunda crisis personal.

"Este último año, la vida ha sido una neblina. Después de vender mi empresa, me encuentro en la situación totalmente insostenible de no tener que volver a trabajar nunca más. (...) Tengo una libertad infinita, pero no sé qué hacer con ella y, honestamente, no soy la persona más optimista sobre la vida", señaló en un inicio Hiremath en su blog.