Abogada de divorcios genera polémica por entregar su tarjeta a pareja recién casada: "Por si les va mal"

Una abogada especializada en divorcios generó controversia en redes sociales tras ser captada entregando su tarjeta de presentación a una pareja de recién casados que se celebraba su unión en la calle.

Las parejas deciden que es momento de dar el siguiente paso en su relación y unir sus vidas para siempre en el altar. Aquel evento desean compartirlo al lado de sus seres más queridos y allegados para demostrarles que se respetarán y se amarán "hasta la eternidad".

A través de las redes sociales, se difundió una insólita escena donde se ve a una pareja celebrando emocionada por su reciente unión frente a Dios, jurándose amor eterno. Sin embargo, cuando se encontraban saliendo de la iglesia para compartir con todos su felicidad, se vieron sorprendidos por la presencia de una famosa abogada argentina.

En una calle de Nueva York, la letrada identificada como Ana Rosenfield, especializada en divorcios femeninos y defensa del honor, no dudó en acercarse a la pareja y darles a conocer que pueden contactarla en cualquier momento que vean que es momento de romper su matrimonio por cualquier motivo.

Como era de esperarse, el video desató la indignación de cientos de internautas, calificando la acción de la abogada como de "muy mal gusto" por no aprender a respetar a la pareja que iniciaba una nueva etapa en sus vidas.

Por otro lado, algunos usuarios tomaron con buen humor la escena y aseguraron que quizás trató de animarlo y no "desearles que les vaya mal" para tener trabajo.

"E básicamente desearle que le vaya mal", "no tenés clase ni buen gusto pasan estas cosas", "qué ganas de arruinarles el día a dos desconocidos, solo por eso no la contrataría ni aunque me separara", "qué falta de respeto", "muy desubicada", "es lo último que debía hacer", "qué mal gusto, la verdad, entiendo que quiera más clientes, pero lo que hizo es desagradable", expresaron los seguidores en Instagram.