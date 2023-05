"¡Mis ahorros, mi dinero!": Niña hizo una travesura que dejó asombrado a su primo

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los pequeños siempre hacen distintas travesuras típicas de su edad, y aún más si están sin supervisión. Pero esta vez, una niñita sorprendió y dejó anonadado a su primo al cortar unos papeles de gran valor para él.

En el video publicado por la cuenta de TikTok, Alexander Cera contó su historia que dejó asombrado a más de uno de sus seguidores.

En el material audiovisual, el joven señala que su prima de 4 años de edad cortó unos billetes pensando que eran papelitos de colores con los cuales podía jugar sin ningún problema.

Según relató Alexander, aquellos billetes eran todos sus ahorros que tenía guardado para cualquier problema o deuda que tuviese en su vida. Así que quedó destrozado al descubrir la terrible travesura que hizo su primita, en casa.

En la descripción del clip se lee: "tu prima de cuatro años encontró en tu cuarto unos papelitos de colores para recortar".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse el video se volvió rápidamente viral y generó cientos de comentarios de personas que trataron de solidarizarse con el joven, quien perdió todos sus ahorros por la peculiar travesura de su primita.

Video alcanzó las 800 000 reproducciones

"Una vez me pasó lo mismo, pero con mi hijito", "lamento mucho lo que te ocurrió", "sentí que eran mis billetes", "muchas fuerzas en este momento", "hasta a mí me dolió", "ya me imagino todo ese sufrimiento", "me rompió el corazón", "solo quiero saber si le pagaron su dinero", "nooo con eso te comprabas al independiente de Argentina men", "es mi mayor miedo ay tengo 4 mil dólares en efectivo y acá los niños son medio bruscos", "nooo, mi felicidad", "puedes unirlo con cinta de la transparente y los puede ir a dejarlos en el banco, pero no sé si los acepten", "procede a llorar", "si todavía tienes los pedazos llévalos al banco, creo que los cambian", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.

Además, otras personas aprovecharon para aconsejar al joven de guardar mejor su dinero y no dejarlo a simple vista, como para que una pequeña lo encuentre fácilmente. Por otro lado, algunos usuarios de las redes sociales indicaron que podría llevar los retazos del dinero al banco para que puedan cambiárselos en esa institución.

"Sí te los cambian en el banco si lo llevas completo", "sí lo puedes cambiar en el banco, pega todos los pedazos", comentaron algunos cibernautas.