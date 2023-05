"No te vuelvas a ir, te quiero": Emotivo reencuentro entre un soldado y su hija

02/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Como se recuerda Rusia y Ucrania viven un tenso momento desde hace más de un año, y muchos de sus compatriotas se vieron obligados a formar parte de las tropas del ejército de su país respectivo, alejándose así de sus amigos y familiares.

Es así como un video publicado por la cuenta de @avtopidbir_viktor, en la reconocida plataforma asiática de TikTok, conmovió a sus seguidores al mostrar el preciso momento en que un soldado decidió sorprender a sus hijos.

"Una emotiva sorpresa tras 13 meses alejados"

El soldado ucraniano Viktor no le había dicho a su familia que regresaría, pero fue una completa sorpresa para ellos. La hija de tres años y el hijo de seis de la familia se sorprendieron mucho al ver a su padre y se echaron a llorar.

El conmovedor video ha deleitado a la gente en las redes sociales y en Tiktok el video ya cuenta con más de tres millones de reproducciones.

La escena conmovedora nos muestra cómo la pequeña niña se dirige hacia la puerta para ver quién estaba tocando y al abrir se da cuenta que es su papá a quien no veía desde hace mucho tiempo, y extrañaba demasiado. Al inicio se queda quieta, pero de pronto reacciona y no duda en darle un fuerte abrazo sin parar de llorar de la emoción de tenerlo tan cerca de ella.

Aunque su padre le dio un juguete como regalo, la pequeña señaló que, para ella, su mejor regalo es tenerlo con vida en casa.

"Es difícil tener a un familiar lejos de ti": Reacciones de los seguidores al video viral en redes

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y recibió cientos de visitas, así como comentarios de personas que se mostraron conmovidas por la tierna reacción de la pequeña al ver

"¡Lloro con la niña! ¡Dios quiera que esta niña solo tenga lágrimas de alegría!", "estoy llorando, no serán perdonados por la separación y nuestras lágrimas. Que cada niño espere a que su papá vuelva a casa, que Dios proteja a cada soldado de Ucrania", "que los niños reciban a sus adorados padres", "Dios, qué dolor... Cómo llora un niño cuando hace mucho tiempo que no ve a su papá", "todos dicen que no lucharán por el poder para los diputados, pero en mi opinión, este señor claramente lucha por su familia", fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.