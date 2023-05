Peruano construye su propia caja china y prepara espectacular almuerzo para su familia

03/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Un hombre, con poco presupuesto pero mucha curiosidad, logró fabricar su propia caja china y preparar un espectacular almuerzo para su familia. Este hecho sorprendió a más de uno en redes sociales.

Construye caja china casera

En Perú, la creatividad y el ingenio son valores muy preciados que se reflejan no solo en su turismo y gastronomía de primer nivel, sino también en la capacidad de los emprendedores locales para innovar y sorprender a sus seres queridos.

Algunas personas encuentran placer en saborear carnes asadas en una parrilla en un domingo rodeados de sus seres queridos, acompañados de bebidas frías, mientras que otras disfrutan del cerdo cocido en un cilindro como Senen Rufino y su familia.

Lleno de entusiasmo y creatividad, Senen Rufino Poma Fe decidió fabricar una caja china con sus propias manos y aprovechar sus ollas de acero inoxidable que estaban guardadas y sin uso.

En su patio trasero, preparó su almuerzo colocando un objeto pesado en el fondo de las ollas y luego colocando trozos de carne encima. Para asegurar una cocción adecuada, cubrió todo con una tapa y mucho carbón encendido.

Después de esperar unos minutos, Senen Rufino Poma Fe movió los pedazos de carne de cerdo y quedó impresionado con lo que vio.

Reacciones de los usuarios

Satisfecho con su creación, decidió compartirlo en su cuenta de TikTok @senencitoelunico, y para su sorpresa, se convirtió en un éxito rotundo, alcanzando más de un millón de reproducciones en tan solo 24 horas.

"¡Buena idea! Mucha vaina con la caja china, una olla vieja y listo", "Por fin les daré uso a las ollas de mi abuela. ¿Cómo no se me ocurrió?", "Datazo", "Tons no sería caja china, sería olla china ja ja", escribieron algunos usuarios.

Incluso uno no dudó en ponerle "Bro la NASA te anda buscando, eres un genio", a lo que Senen Rufino respondió revelando que su creación no fue una idea original, sino que "Lo observó en TikTok antes".

Una caja china casera puede ser una buena opción

Tener una caja china casera puede ser una buena opción si se es aficionado a la cocina y se disfruta de cocinar al aire libre. Esta puede ser una alternativa económica y práctica a otros métodos de cocción como la parrilla o el horno.

Al utilizar una caja china para cocinar, se logra una cocción uniforme y rápida, lo que permite mantener la jugosidad y el sabor de los alimentos.

Además, se utiliza menos cantidad de leña o carbón que en una parrilla, lo que se traduce en un menor costo y en una menor huella ambiental.