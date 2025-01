Mujer arma escándalo tras encontrar a su esposo con su amante en un camión: "¡Con razón me has bloqueado!"

27/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una mujer no dudó en armar un escándalo al encarar a su esposo, a quien encontró con su amante en el camión con el que sale a trabajar a diario. La fémina no solo lo cuestionó por su traición, sino también porque la negaba y la bloqueó de sus redes sociales.

Muchas parejas viven complicados momentos en sus relaciones, pero en especial, por un caso de infidelidad, con el que rompen por completo toda la confianza. Es por ello, que deben dar por finalizado el amor que alguna vez se juraron y dar 'vuelta a la página'.

Chofer de camión ampayado con su amante

A través de un video difundido en Facebook, se ve el preciso momento en que una mujer se acerca hasta un camión y se da cuenta de que dentro está su esposo, chofer del vehículo, acompañado de otra fémina, quien sería su amante. La señora empieza a increparle a su pareja el hecho de haberla traicionado.

Incluso, afirma que él la bloqueó de sus redes sociales con la excusa de que deseaba que lo deje trabajar tranquilo, cuando en realidad deseaba un tiempo a solas "con la otra", que estaba sentaba en el asiento del copiloto.

"¿Con ella querías ir a Chili? No existo para ti, ¿para ella traías comida? ¿Quién es ella? ¿Quién soy yo para ti?", se escucha decir a la esposa, a lo cual el hombre le responde: "¿Mi mujer acaso eres? ¿Cuándo has vivido conmigo?".

Mujer encara a su esposo tras descubrir infidelidad

Visiblemente indignada y molesta, la señora sigue con sus reclamos, mientras que la presunta amante queda en silencio y con la mirada desconcertada. La esposa le exige al sujeto que deje de engañar a las mujeres.

También le 'saca en cara' que ella siempre ha tratado de sacar adelante a su familia, esforzándose trabajando, mientras que él "se divertía con otras": "No engañes a mujeres así, viviendo con una y con otra. Yo trabajando, trayendo de todo y tú, feliz con tu amante, ¡qué pena!", agregó.

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar duramente el hombre por arruinar su relación por andar de "infiel". Otros pusieron en debate la vida sentimental de algunos choferes que deben alejarse de sus familias por largo tiempo para "llevar el pan a sus mesas".

"Aprendan mujeres, uno se queda con la mujer que le trae comida", "y la amante no dice nada, sabe lo que ha hecho: arruinar una familia", "en estos tiempos no hay respeto a la relación", "los choferes no perdonan nada", expresaron los internautas en Facebook.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en redes sociales tras ver el momento en que una mujer encara a su esposo, un chofer de camión, por serle infiel y estar con su amante en vez de salir a trabajar.