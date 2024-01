Mujer asegura que sus 20 hijos son 'un buen negocio' para obtener ayuda: "Recibo dinerito por cada uno"

En redes sociales encontramos los casos más polémicos y controversiales, como el compartido en TikTok, donde una mujer colombiana reveló que sus 20 hijos le sirvieron para obtener ayuda económica por parte del gobierno y no tiene la necesidad de salir a las calles a buscar trabajo.

Muchas mujeres se ven emocionadas de poder tener un hijo fruto del amor de su relación, y no dudan en buscar la forma de garantizarles una mejor calidad de vida, educación y en especial, mucho cariño y apoyo incondicional.

En el material audiovisual, se ve el preciso momento en que Doña Martha muestra la forma en que vive al lado de sus 20 hijos, y deja sorprendido a sus invitados tras revelar que cada uno es de padre diferente, pero no le importa porque representan un negocio rentable gracias al apoyo financiero que recibe del gobierno por su condición de madre soltera.

"Yo lo tomo a esto, mami, como un negocio... sí, prácticamente. La verdad es que, como el Gobierno me ayuda por cada niño, entonces yo recibo un dinerito por cada niño", expresó la mujer de 39 años, afirmando que no busca trabajo porque tiene uno de tiempo completo con sus niños.

Martha también ha generado críticas al admitir que acude al gobierno en busca de apoyos para madres solteras y se acerca a políticos en campaña para obtener ayuda. Sin embargo, asegura que administra el dinero con cuidado para garantizar que la comida alcance para todos.

Sin importarle el qué dirán, la mujer dejó boquiabiertos a todos tras señalar que también guarda un poco de dinero para darse sus 'lujitos', porque ser madre es agotador y ella también merece cosas buenas.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados por la expresión de la mujer.

"Madre mía, qué increíble como habla", "prefiero trabajar, teniendo dignidad", "socialismo parasitario, ejemplo puro", "es una egoísta que solo piensa en ella y no en esos niños", "no le enseñaron a trabajar", "quién le manda a tener tantos", "me da odio su actitud irresponsable", "¿y el Gobierno no se da cuenta?", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.