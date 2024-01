Mujer comparte consejos para ser mantenida como ella: "No te preocupes si te engaña"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven reveló 10 consejos para que otras mujeres puedan "ser mantenidas" como ella y tener un hombre que sepa cumplirle sus caprichos económicos.

Muchas personas esperan encontrar a "su media naranja" con quienes puedan compartir agradables momentos, anécdotas y divertidas experiencias hasta lograr llegar al altar y unir sus vidas para siempre frente a Dios.

En el material audiovisual, de cuatro minutos y 48 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una joven identificada como Nath empieza a maquillarse y frente a la cámara revela algunos secretos y consejos que le sirvieron para conseguir un novio extranjero.

Nath explicó que "fue amor a primera vista" su relación, y tuvo suerte de tener un hombre que diera todo por ella, por lo que ahora vive cómodamente. Es por ello, que sus seguidoras le pidieron cómo pueden hacer para tener un novio así.

La gran mayoría de consejos de la joven tienen que ver con el desarrollo personal, profesional y económico de las mujeres. Ella asegura que, aunque sea una "mantenida" utiliza el dinero de su pareja para generar más dinero, además de que estudió una licenciatura y busca tener su propia vida sin depender enteramente de su esposo.

Asimismo, calificó como 'red flags' ciertas actitudes que pueden llegar a tomar los hombres cuando mantienen a sus parejas, como, por ejemplo, reclamar el dinero que está ofreciendo, ser posesivo, y comenzar a aislarla de su vida social.

"No andes de celosa, si te es infiel jamás podrás evitarlo, no va a cambiar (...) y no te preocupes si te engaña o no", "utiliza tu tiempo para ser feliz", "si te ama no debe reclamar el dinero que te da", "no te quedes callada si hay violencia", "huye si este wey te dice que le encantan las mujeres independientes", fueron algunos de los consejos dados por la joven en el clip, que logró miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.