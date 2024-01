Mujer cambia pañal de su bebé en una cama en venta en el nuevo Mall de SJL: "¿Es para reírse o preocuparse?"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer generó opiniones divididas y polémica por usar una cama en venta para cambiar el pañal de su bebé, de forma muy tranquila como si estuviera en su propia casa.

Muchas personas se mostraron emocionados por la inauguración del primer mall en el distrito más poblado del Perú, como SJL, pero una serie de sucesos inesperados dejaron en shock a los internautas y en especial, a aquellos visitantes del centro comercial.

En el material audiovisual, de solo 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre identificado como Gianfranco Soto decidió visitar las instalaciones del mall y recorrer cada una de las tiendas que se encontraban en el interior para poder adquirir algún producto. Sin embargo, se percató que una mujer aprovechó un breve momento para atender a su bebé.

En la escena se ve a la madre tranquila y decidida mientras sostiene a su pequeño niño en una cama que se encontraba en exhibición para una futura venta, para poder cambiar el pañal de su retoño, sin importarle el qué dirán de los demás transeúntes y en especial, de la seguridad del establecimiento.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena. Mientras que otros usuarios lamentaron que se haga mal uso del mall y que no aprendan a respetar a los demás visitantes, y algunos pidieron que se abran puntos donde las madres puedan atender tranquilamente a sus niños.

"A semanas de su inauguración, la cosa no cambia", eso es falta de cultura", "lo que pensaste nunca ver en un mall lo ves en el de SJL", "yo sintiéndome mal por dejar el aceite en sección verduras. No puedo con mi conciencia, vuelvo y lo pongo en su lugar", "Dios mío, eso del pañal ya estuvo de más", "y no decepciona, igualito que en los tiktoks y memes", "se pasa esa gente", "cómo es posible ese suceso", "los servicios higiénicos hay para cambiar el pañal a los bebés", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.