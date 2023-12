Mujer sorprende por su forma de decorar su árbol navideño: "No me va a tragar la pobreza"

En redes sociales encontramos los videos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una joven peruana decidió adornar su árbol navideño con "esferas gigantes", causando gran revuelo entre los internautas.

Muchas personas están emocionadas por celebrar las fiestas navideñas y hacen todo lo posible para que sus viviendas estén bien decoradas, armar sus nacimientos, y en especial, sus árboles con varios regalos. De esa forma buscan llevar el espíritu navideño a cada uno de sus familiares e invitados.

En el material audiovisual, de solo siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada con el usuario FannyKiss, muestra a todos sus seguidores cómo decidió decorar su árbol llena de luces, las tradicionales pequeñas esferas de distintos colores y escarchadas, así como cintas.

Sin embargo, lo que llamó más la atención fue que infló algunos globos que sobraron de la pasada fiesta de uno de sus pequeños, aprovechando así todo lo posible para llenar los espacios que quedaban vacíos en el árbol a falta de más artículos decorativos.

"Utilizando globos que sobraron de la fiesta de la bendi", se lee en la breve descripción del clip que llevaba como fondo musical el tema de 'No me va a tragar la pobreza', generando miles de interacciones y alrededor de un millón de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en aplaudir el ingenio y creatividad de la joven para encontrar rápidas soluciones a sus problemas.

Por otro lado, otros usuarios se mostraron preocupados de que pueda generar un accidente, manifestando que los globos son inflamables en caso las luces comiencen a fallar.

"Si no dices pasan colados, están bonitos, ojo y me gusta la decoración navideña", "¿cómo se ve prendido de noche?", "ni cuenta que eran globos. Quedaron bellos", "no hay plata", "me puedes decir cómo hiciste la malla", "ja, ja, ja, okey, pero no creo que duren todo el mes", "es una super idea, lo intentaré", "los globos perlados son la voz", "para mí eso es creatividad, el próximo año puedes cambiar el color y tener un árbol diferente", "cuidado se prenda en fuego", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.