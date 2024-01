Mujer causa polémica al asegurar que un hombre sin dinero no debe tener novia: "El tiempo es oro"

En redes sociales, una joven influencer causó gran polémica y controversia tras asegurar que un hombre no debería tener una novia si es que no tiene una estabilidad económica para darse una buena vida y apoyarse entre sí.

Muchas personas buscan encontrar a su pareja ideal, teniendo en cuenta sus buenos sentimientos, pero algunos no dudan en tener antes de formalizar sacar su lista de cualidades y características que debe cumplir su "media naranja".

En el material audiovisual, de dos minutos y siete segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer identificada como Sarita Faya Coach, decide dar algunos consejos sobre cómo tener una relación estable con su pareja.

Sin embargo, lo que causó gran revuelo entre sus seguidores fue su reflexión sobre si "un hombre que todavía no está económicamente estable debería tener novia, respondiendo: "para mí la respuesta es no, y no me vayan a quemar, no lo digo porque sienta que esas personas no sirven para una relación, sino porque siento que es importante que las personas trabajen primero en sí mismos".