Hombre descubre a su novia siendo infiel en el cine: "¿Tu madre no estaba en el hospital?"

Las redes sociales nos vuelven a sorprender tras ver un video en TikTok donde un hombre se mostró desconcertado e indignado al descubrir que su novia le era infiel con otro en un cine, a pesar de que antes le indicó que no podía salir con él porque su mamá estaba hospitalizada de urgencia.

Muchas personas se encuentran emocionados de vivir agradables momentos al lado de su 'media naranja', pero algunos deciden 'sacar los pies del plato' y romper la confianza que existía en su relación por una infidelidad.

En el material audiovisual, de solo 21 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un hombre fue alertado por un conocido suyo de que su novia estaba en el cine con otra persona. Es por ello, que no duda en acudir al establecimiento, ya que antes, 'el amor de su vida' había rechazado salir con él porque su mamá estaba muy grave en un hospital, pero todo resultó ser mentira.

"Mi novia me dijo que hoy no podía salir porque tenía que ir al hospital a cuidar a su mamá que estaba enferma", se lee en la descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 1.7 millones de reproducciones, en la famosa plataforma china.

Según se observa en la escena, el 'soldado caído', como lo calificaron los internautas, se forma en la taquilla del cine, cuando otra persona le señala a su novia, quien está muy cariñosa con su amante.

El hombre voltea, y al percatarse de que se trata de su novia, decide ponerse enfrente de ella, a lo que la mujer infiel se da cuenta y agacha la cabeza demostrando pena. A pesar de que estaba decepcionado y triste por el engaño, prefirió no hacer un escándalo delante de las demás personas del lugar.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en mostrarse indignados con la mujer por no ser sincera antes de ser infiel.

Por otro lado, otros usuarios aprovecharon en dar a conocer sus propias experiencias y decepciones amorosas.

"Consejo, debes solo jugar su juego y disfrutar mientras dure el juego", "lo mismo hice yo, dejé que me viera y me retiré sin escándalo, me costó un año superarlo, pero se puede", "así son ellas, se llega a una edad que es mejor seguir solo", "pobre soldado caído", "me gustó la actitud, así es como los hombres debemos de reaccionar, sin armar alboroto", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.