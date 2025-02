¡Entre lágrimas! Mujer encontró a su novio siéndole INFIEL con su propia prima el día de su boda

05/02/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Una novia, vestida de blanco, quedó devastada al descubrir que su pareja le era infiel con su propia prima en el auto, minutos antes de su boda. La escena generó controversia en las redes sociales.

Novio infiel al descubierto por su pareja

Según las imágenes difundidas en la famosa plataforma china de TikTok, se ve a una joven, vestida de novia y visiblemente afectada, llorando desconsoladamente frente a un vehículo. A su alrededor, sus amigas intentan calmarla, ya que encontró a su prometido siéndole infiel con su propia prima, quien lucía un vestido amarillo.

El novio fue encontrado en una íntima escena con el familiar. Seguidamente, los amigos de la joven no dudaron en confrontar a la prima por arruinar la relación.

"¿Eres consciente de lo que acabas de hacer? ¡Eres su prima, qué te pasa!", expresaron con indignación. Sin embargo, la tensión aumentó cuando el hermano de la novia encaró al prometido.

La pareja de la novia solo trataba de pedirle disculpas por su accionar y le suplicaba poder explicarle la situación: "Mi amor, hablemos". Pero la situación dio un giro inesperado cuando pasó un bochornoso incidente: ¡descubierto en calzoncillos!

En medio del caos, su ropa fue tomada por el hermano de la novia y otros familiares, quienes lo obligaron a huir junto a su prima, quien fue la manzana de la discordia y la protagonista de la traición.

Mujer llora tras descubrir el engaño de su prometido

En un siguiente video se ve a la novia en estado de shock, rompiendo en llanto, sin poder comprender el motivo de la traición del hombre que juraba era "el amor de su vida". Sus seres queridos intentaban calmarla ofreciéndole agua.

Sin embargo, el hermano de la víctima, visiblemente indignado, exclamó: "No me digan que me calme, acabo de encontrar al prometido de mi hermana agarrándose con la prima".

¿Qué dijeron los seguidores en redes sociales?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que cuestionaron la veracidad del caso. Sin embargo, otros internautas criticaron duramente al novio por destrozar la confianza de su relación y justamente minutos antes de darse el sí en el altar.

"Así son de infieles", "espero haya cancelado la boda", "ni que lo perdone, fue descubierto in fraganti", "amiga, no se llora por un hombre", "ella no se merecía esa traición", fueron algunas de las reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, el clip generó controversia en las redes sociales tras ver cómo una mujer que estaba a tan solo instantes de contraer matrimonio descubrió que su pareja le estaba siendo infiel con su propia prima al interior de una camioneta.