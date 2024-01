Mujer 'explota' contra su pareja por regañar a su hija: "Solo tienes que mantenerla"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y controversiales, como el compartido en X (antes Twitter) donde una mujer explotó contra su pareja por regañar a su hija, ya que él es el padrastro y no su papá.

Muchas personas tienen distintas formas de educar a sus hijos, pero no dudan en 'salir al frente' cuando es otro quien lo hace.

En el material audiovisual, de solo un minuto y 28 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer está en una habitación furiosa, por lo que se acaba de enterar tras llegar a casa, y no duda en pedirle explicaciones a su pareja.

Según la escena, la hija de la mujer habría hecho una travesura a su padrastro, y él no dudó en tratar de corregirla, pero ello le llevó a tener serios problemas con "el amor de su vida", quien le recriminó por tratar de regañarla y no haberle avisado antes.

"Tú solo eres el padrastro, no el papá", se escucha decir a la mujer molesta, intentando dejarle claro al hombre que él no tiene ningún derecho sobre la niña como para corregirla y que lo único que debe hacer es mantenerla económicamente, comprarle todo lo que necesite y ayudarla a llevarla a la escuela.

El hombre trata de defenderse asegurando que cuando se casaron siempre la trató como si fuera su propia hija y por ello consideraba que podía tratar de corregirla cuando lo considere pertinente.

"Me dices que solo la debo mantener, así lo he hecho, nunca me he negado. Sin embargo, no creo que sea justo que entonces no pueda ni siquiera llamarle la atención", expresó el hombre indignado por la situación.