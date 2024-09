Mujer llora desconsoladamente al ver a su expareja con nueva NOVIA: "No fui importante para ti"

25/09/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una joven generó gran controversia en redes sociales tras contar a todos, entre lágrimas, que estaba decepcionada al ver una foto de su expareja con su nueva novia calificando el hecho como "una falta de respeto".

Muchas parejas parecen que viven el mejor momento de sus relaciones, pero por distintos motivos esa felicidad acaba por completo con una ruptura amorosa, por lo cual, deben seguir sus vidas por separado. Sin embargo, no todos logran superar el amor que alguna vez se juraron y realizan impensadas acciones que causan gran revuelo entre sus conocidos.

Mujer llora porque su ex 'la superó'

Según el material audiovisual, de solo dos minutos y dos segundos de duración, se ve el preciso momento en que una mujer de cabellera rubia comienza a llorar mientras estaba contando que tenía sentimientos encontrados porque su exnovio subió una foto luciéndose con su nueva pareja.

La chica sostuvo que solo había pasado un mes desde que terminaron su relación y le parecían inconcebible que ya la haya olvidado y rehaga su vida amorosa con otra, mucho menos que lo ande anunciando en sus redes.

"O sea sí está soltero y puede hacer lo que quiera, pero ¿cuál es la put* necesidad de publicarlo? O sea si sabe que lo voy a ver, si sabe que me voy a enterar. O sea de verdad se me hace una falta de respeto, güey, o sea va un mes güey, va un mes", explicó.

Pero no todo quedó ahí, ya que prosiguió su relato asegurando que mantenía aún conversación con su ex y por ello no podía evitar quebrarse emocionalmente: " O sea sí, yo también pendej* que seguía hablando con él güey, pero creo que no se va, en serio no se vale".

Luego, resaltó que si alguien critica su reacción es porque no han pasado una situación similar de tener que ver al hombre que alguna vez amaste con una nueva pareja.

"Si no lo entiendes es porque no te lo han hecho, güey. Aparte también hablamos hace una semana (...) En un mes, guey, ya hayan mandado a la chingad* su put* relación de un año. ¿Saben lo que se siente, güey? ¿Saben lo que se siente? O sea", indicó la joven en X.

Le mandó mensaje a su exnovio

Después de desahogarse frente a la cámara, la joven aprovechó para enviar un mensaje a su ex, recriminándole la falta de consideración hacia sus sentimientos: "O sea te valió madr*s, o sea no fui importante para ti".

¿Cuánto tiempo debe pasar para que tu ex pareja pueda subir historias con su nueva pareja sin que te afecte emocionalmente? 👀🤔



pic.twitter.com/IfuNoC6HIJ — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) September 22, 2024

De esta manera, el clip tuvo cientos de reacciones de personas que le pidieron tener más amor propio y saber dar 'vuelta a la página' para superar a su exnovio, quien presumió en redes sociales estar con una nueva pareja, a pesar de que mantenía comunicación por celular.