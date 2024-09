Joven pide a su madre que cubra su INFIDELIDAD y ella lo sorprende con una contundente respuesta

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un inesperado video en TikTok, donde un joven le pidió a su madre que lo ayude a cubrir una infidelidad, desatando mucha controversia. La mujer lo impactó con una contundente respuesta.

Las parejas tratan de que sus relaciones sean la mejor de todas y que el amor que se juraron al conocerse pueda perdurar hasta la eternidad. Sin embargo, no todos tienen finales felices y debido a una infidelidad la confianza se quiebra por completo.

A través de la famosa plataforma china se pudo conocer el caso de Sergio, un joven mexicano que intentó poner a prueba la lealtad de su madre y saber qué haría si él le realiza un insólito pedido que ayude a mantener su relación estable.

Según la escena, el joven llama a su mamá y le comienza a contar que piensa llevar a una chica llamada Samantha, a quien conoció al gimnasio. Algo que comenzó a incomodar a la mujer porque le increpó que no podía hacer ello porque ya tenía novia y se merece respeto.

"Hola ma, voy para la casa. Voy a ir con Samantha, una amiga que conocí en el gimnasio", dijo Sergio, a lo cual ella respondió: "¿Y? ¿No vas a venir con Gi?".

La madre que fue identificada como Kirsa trató de que su hijo recapacitara e incluso le recordó que estaba casado, por lo cual, no podía cubrir el hecho de que le sea infiel a su esposa.

"No (no va a casa con Gi), por eso te marco para que no vayas a decir nada", dijo él. Kirsa no dudó en decir: "No, fíjate que no. Ya ahí sí te equivocaste conmigo, no, señor, no... Aquí nadie, aquí nadie entra, Sergio. ¡Aquí nadie entra! Gianna es primero antes que cualquier persona y aquÍ nadie entra... Y la verdad estás mal, muy mal. Le voy a decir porque eso no se hace. No voy a solapar algo que está mal"