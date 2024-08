Mujer se QUEJA de tener solo un mes de vacaciones en todo el año: "Es una cantidad ridícula"

05/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito y polémico video en TikTok, donde una mujer no dudó en alzar su voz de reclamo por solo tener un mes de vacaciones laborales en todo el año.

Las personas trabajan arduamente para poder llevar "el pan de cada día a sus hogares", pero tras varias horas de esfuerzo y dedicación sienten que es momento de poder descansar y disfrutar de días libres donde poder despejar su mente y conseguir mayor tranquilidad.

Queja por pocos días vacacionales

A través de la famosa plataforma china, se ve el preciso momento en que una fémina identificada como Sel, calificó su mes de vacaciones como "ridículo" y "poco disfrutable" porque considera que tener que dividir el tiempo que le dan al año le impide disfrutarlas completamente.

"No me da tiempo ni a ponerme el bikini", expresó la mujer totalmente indignada en el clip, que logró cientos de reacciones y alrededor de 250 mil reproducciones.

Incluso, alegó que no deberíamos normalizar ese tiempo porque muchas veces son destinados en realizar trámites o acciones pendientes en tus hogares, especialmente si eres madre y no te permites poder realizar algún viaje o dedicarte a tu cuidado.

Sel se mostró molesta porque ese mes es dividido por semanas o quincenas, que "no sirven para nada".

"¿Por qué tenemos tan normalizado tener un mes de vacaciones? De 12, un mes... hablo de gente a pie, en general", indicó.

Reacciones al video

Como era de esperarse, la escena se volvió viral rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en apoyar lo señalado por la joven, alegando que las empresas deberían ser más considerados con sus empleados y brindarles más tiempo para despejar sus mentes.

"¿Y lo de trabajar 6 días de 7? Tenemos normalizado invertir más tiempo en un trabajo que en tu casa", "es una locura, no se tiene tiempo para nada, se vive para trabajar", "debería haber un mes de vacaciones en verano y otro en invierno", "no es equitativo", "también pienso que es muy poco", "mi esposo solo tiene dos semanas", "los que están a contrato temporal como mucho se quedan en casa", "y lo peor es que tienes vacaciones, pero no dinero", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas.

Es así como el clip generó controversia en redes sociales tras ver cómo una mujer reclamaba por solo tener un mes de vacaciones en todo el año, lo que calificó como "absurdo" y "ridículo".