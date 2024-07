Mujer afirma que la gente SIN TATUAJES genera desconfianza: "Son personas desabridas"

31/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un insólito video donde una joven asegura que las personas que no tienen ningún tatuaje en el cuerpo "son desabridas".

Actualmente, existe una gran polémica entre aquellos que desean hacerse una serie de diseños de tatuajes en su piel, mientras que otros los critican duramente por "manchar" de esa forma sus cuerpos hasta el punto de alegar que perjudican su salud.

Polémico testimonio

Según la joven, contó a sus seguidores de la famosa plataforma china que aquellos que rechazan tatuarse es porque tienen problemas para comprometerse y tomar difíciles decisiones en su vida.

"La gente sin tatuajes me da desconfianza. No solo es el hecho de que me parecen personas desabridas, sino que digo, esta persona no puede comprometerse con decisiones fuertes, o sea, tienen commitment issues", se escucha decir a la chica.

Pero no todo quedó ahí, ya que reiteró que no puede creer que los jóvenes, aquellos en sus 20, no decidan ponerse tatuajes en su piel, lo que considera un problema generacional.

"Personas de mi generación, entiendo si son personas más grandes que todavía tienen un estigma acerca de los tatuajes, pero bro, tenemos 20 y si a esta edad no estás rayado como banca de primaria, hay algo mal contigo", señaló.

¿Solo trabajadores no pueden tatuarse?

Tras cuestionar a quienes no desean manchar su piel con distintos diseños, reiteró que hay excepciones con aquellos que tienen trabajos estrictos donde no se les permita lucirlos o por miedo al despido, como un abogado.

Por ello, pidió a todos dejar los estigmas de lado y divertirse con los tatuajes, que para ella "alegran la vista" y te dan una "vibra totalmente diferente".

Reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, el caso se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de reacciones de personas que no dudaron en cuestionarla en Facebook: "Es totalmente lo contrario, quienes tienen tatuajes generan desconfianza", "en qué mundo vive, es al revés", "ignorancia en su resplandor", "ya superamos los prejuicios", "qué pena esa forma de pensar, debe también aceptar a quienes no nos gusta tatuarnos".

De esta manera, la historia generó gran polémica en las redes sociales al conocerse que una joven criticaba a aquellos que no desean tener tatuajes en su cuerpo hasta el punto de calificarlos como "desabridos" que no generan nada de confianza y temen comprometerse o tomar difíciles decisiones en su vida.