Ministerio de Cultura rechaza comentarios de Anís Samanez y José Forteza contra comunidad shipibo-konibo

El pasado 30 de noviembre, el Ministerio de Cultura (Mincul) finalmente se pronunció respecto a la grave polémica en la que se vieron envueltos la diseñadora de moda, Anís Samanez, y el editor de la revista Vogue México y Latinoamérica, José Forteza.

Como se sabe, ambos realizaron comentarios contra la comunidad indígena shipibo-konibo con una clara intención de extractivismo cultural, lo que generó el disgusto de cientos de usuarios en las redes sociales, quienes remarcaron las desatinadas frases mencionadas en el evento Orígenes 2024.

De acuerdo a lo señalado, el Ministerio de Cultura expresó su rechazo a los comentarios realizados en el evento de moda, tanto los de la diseñadora Samanez como los del editor Forteza. La cartera mencionó que dichas expresiones actúan en contra del valor cultural peruano, principalmente de los conocimientos que identifican a la comunidad shipibo-konibo.

Por lo antes mencionado, la cartera dirigida por Fabricio Alfredo Valencia aclaró que su deber como ente rector es garantizar el cuidado y la salvaguardia de los conocimientos tradicionales de las diferentes expresiones culturales de la nación, así como la eliminación de actos que pretendan cometer extractivismo cultural u mantengan connotaciones discriminatorias.

En el evento de moda, la diseñadora se mostró indignada de que la comunidad shipibo-konibo pretendiese cobrar por enseñar sus conocimientos.

"Me dijeron que no. Me quería cobrar, ni les cuento cuánto. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos. Somos exactamente iguales", mencionó Samanez.