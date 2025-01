Taxista devuelve celular olvidado a pasajera, pero ella lo enfrenta con reclamos: "Sean más agradecidos"

18/01/2025 / Exitosa Noticias / Virales

Un taxista peruano que utilizaba la plataforma InDrive vivió una experiencia inesperada al devolver un celular olvidado por una pasajera en su vehículo. Aunque su gesto de honestidad fue digno de aplausos, la situación dio un giro inesperado cuando la dueña del teléfono lo enfrentó con reclamos al momento de la entrega.

Taxista devuelve celular olvidado

El conductor relató la experiencia a través de un video en TikTok, donde explicó que, al encontrar el celular olvidado en su unidad, decidió devolverlo.

Sin embargo, al no contar con otra forma de contacto, la pasajera optó por enviarle 0,10 céntimos a través del aplicativo Yape, con un mensaje que incluía su número de teléfono. A través de esta vía, el taxista logró comunicarse con la mujer y acordaron un punto de encuentro para hacer la entrega.

Al llegar al lugar pactado, el taxista se sorprendió cuando la pasajera lo acusó de haber apagado el celular, lo que, según ella, había dificultado su localización.

"El celular estaba apagado, amigo", le dijo la mujer. Ante esto, el conductor se defendió señalando que no tenía forma de acceder al teléfono ni de saber si este estaba apagado o no. "Yo no me he dado cuenta, ¿Cómo voy a entrar a su celular si no tengo su clave?", respondió, asegurando que no había hecho nada inapropiado.

A pesar de la tensión durante el intercambio, la entrega se realizó, y la pasajera aparentemente ofreció una recompensa de S/30 al taxista. Sin embargo, lo que parecía un acto de cortesía se convirtió en un tema viral en las redes sociales.

Reacciones en redes sociales

El video del taxista mostrando su experiencia se viralizó rápidamente en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), donde los comentarios se dividieron.

Algunos usuarios apoyaron la actitud del conductor, destacando su honestidad, mientras que otros criticaron la reacción de la pasajera, señalando que parecía más interesada en buscar culpables que en agradecer el gesto del taxista.

La polémica desató un debate sobre cómo las buenas acciones suelen ser malinterpretadas. Varios usuarios compartieron anécdotas similares en las que intentaron devolver objetos extraviados, pero en lugar de recibir gratitud, fueron acusados de robo o de tener malas intenciones.

El incidente del taxista, quien devolvió un celular olvidado y terminó enfrentándose a reclamos injustificados, resalta una triste realidad: las buenas acciones no siempre son recibidas con gratitud. En este caso, la actitud de la pasajera generó más controversia que agradecimiento.