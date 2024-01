Mujer sorprende con peculiares pasos de baile durante fiesta de matrimonio en Puno: "¿Estaba poseída?"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en TikTok, donde una mujer dejó atónitos a todos en una fiesta de matrimonio en Puno por sacar sus mejores pasos de baile de forma desenfrenada y cargando un animal sobre la espalda.

Muchas personas buscan cada evento al que son invitados para divertirse sanamente al lado de sus amigos y familiares, como en una boda donde los novios comparten su felicidad.

En el material audiovisual, de tres minutos y 17 segundos de duración, se ve el preciso momento en que una señora, con un hermoso traje tradicional de su localidad, aparece en la pista de baile y usa una lliclla para cargar un 'chanchito', mientras da varias vueltas descontroladamente.

Al ritmo de la música, la mujer se ganó los aplausos de los invitados por demostrar que a pesar de la edad no mostró cansancio y que a pesar de las caídas, sabe levantarse y seguir adelante con su show. Su gran ánimo e ímpetu motivó a las demás personas para que se unan al baile.

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en tomar con buen humor la escena y felicitar a la señora por no dejarse intimidar ante las miradas y deslumbrar con sus mejores movimientos.

"Sin caerse, dijo señora", "yo ya me hubiera dado un trancaso", "una manera de ver la vida es esta lo tomas o la dejas, yo la tomo xq no se qué podría ser el mañana. Ser feliz es prioridad", "para qué quiero la vida, si no es para divertirme", "Dios mío, cómo es posible este suceso", "qué alegría, cada persona disfruta de sus costumbres", "me muero de la risa", "lo mejor de lo mejor", "estaba poseída", "el chanchito todo me da vuelta todo me da vuelta", "el chancho: que está pasando aquí", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.