Mujer utiliza balde y escoba para navegar en su vivienda inundada: "Al mismo estilo de Titanic"

12/03/2023

Las consecuencias del ciclón Yaku están siendo captadas por miles de internautas y compartidas en redes sociales. En ese sentido, el reciente caso engloba a una mujer que utilizó un balde y escoba para navegar dentro de su vivienda, al mismo estilo de Titanic, a fin de rescatar algunos artículos de valor.

En ese sentido, el video compartido en TikTok evidenció el ingenio de la fémina para lograr su cometido. Además, el corto tuvo como fondo musical "My heart will go on", icónica pieza del filme protagonizado por Leonardo DiCaprio.

Reacciones de los internautas

Por ello, las reacciones de los cibernautas fueron bastante positivas, pese a la complicada situación que vive la mujer y miles de pobladores del norte del país. Evidentemente, los usuarios hicieron múltiples referencias a la cinta ganadora de once premios Oscar de La Academia.

El video estuvo titulado "Al mal tiempo, buena cara" en clara relación a las complejidades que vive la fémina, producto del fenómeno meteorológico. Por otra parte, la escena exhibió la fuerte lluvia a la que estuvo expuesta, en ese instante, ya que el techo de su morada presentaba orificios.

De esta manera, los comentarios no solamente eran graciosos sino también alentadores de parte de los miles de peruanos, preocupados por lo sucedido en la zona norteña en territorio nacional.

Más de 166 mil reproducciones

Numéricamente, el corto compartido en la cuenta "@CristinaTirado2" tiene, por el momento, más de 166 mil reproducciones, 10,5 mil likes, 491 comentarios y 2897 compartidas.

Asimismo, los textos destacados son los siguientes: "Inundada pero jamás derrotada", "Primero el TikTok y luego sacamos el agua de la casa", "Apareció Rous", "Me encanta la gente fuera de lo común", "Dios mío lo siento, pero no paro de reírme", "Solo falto decir: Hay alguien con vida", "Rous buscando a Jack", "Ni el agua puede con el TikTok", "Reír por no llorar", "Su Óscar para la señora", "No es broma eso", "Esa es la actitud ante la adversidad".

Video

Joven de Chiclayo carga a su novia en medio de inundación

Un joven de Chiclayo demostró cuanto amor le tiene a su novia pues, en medio de la inundación registrada en dicha ciudad por el desborde de los ríos, la cargó para evitar que ella se moje.

A través de un video, publicado en TikTok, se hizo viral que el muchacho alzó a su novia en brazos y terminó su recorrido hasta su hogar, esto con el objetivo de que la chica no termine empapada luego que se desbordó el caudal del río La Leche.